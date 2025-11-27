V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala na Facebooku škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake ve čtvrtek ČTK bez dalších podrobností řekl, že úřad o případu ví a komunikuje s rodinou. Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště Ivo Savara ČTK řekl, že mladík na škole studoval do třetího ročníku, poté z ní odešel. Matka kontaktovala třídní učitelku s informací, že zemřel. Podle dostupných informací ČTK jde o pátého českého občana, který padl v bojích na území Ruskem napadené země.
Škola o události informovala na Facebooku po domluvě s matkou. „Minulý týden nás zasáhla smutná zpráva. Ve válce na ukrajinské frontě u Izjumu zahynul náš bývalý student kamenosochařského oboru, Jirka Kotrla. Bylo mu 27 let. Čest jeho památce,“ uvedla škola.
Rusové zajali českého občana, který bojoval v řadách ukrajinské armády. Hrozí mu až 15 let vězení
Třídní učitelkou muže byla Karla Stránská. „Jirka mi utkvěl v paměti, byl výtvarně talentovaný, měl velký smysl pro detail, byl poctivý, dokázal s úkolem strávit moc času, šel do hloubky a vše bral vážně,“ řekla ČTK. Učitelé na daném oboru našli jeho práce, které dělal ve třetím ročníku, a předají je matce.
Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS) o úmrtí muže informace nemá.
Podle dostupných informací přišel o život první Čech při bojích s ruskou armádou v Donbasu v červnu 2022. Předloni v březnu padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice. Loni v únoru informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, a to u města Avdijivka.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist