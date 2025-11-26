Rusové v srpnu letošního roku zajali českého občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině. Informaci získali novináři z projektu Linie, kteří ji zveřejnili ve spolupráci s webem Seznam Zprávy. České ministerstvo zahraničí ČTK potvrdilo, že se případem zabývá. Zajatého jednadvacetiletého Hoanga Trana, který má české i vietnamské občanství, čeká podle ruských zdrojů soud v Luhanské lidové republice, což je mezinárodně neuznaný separatistický útvar na východě Ukrajiny. Hrozí mu trest od sedmi do 15 let vězení.
Proč je Evropa ve vleku USA a Ruska? Protože jí v případě Ukrajiny chybí jedna klíčová věc
Novináře na situaci Trana upozornila jeho blízká známá, které se počátkem srpna přestal ozývat. Poté narazila na internetovém serveru Reddit a YouTube na videa, kde ho poznala. Tran na nich měl popálený obličej a obvázané zápěstí, o které měl přijít poté, co ruské síly prolomily jejich pozici.
„V minulosti se Rusové snažili co nejvíce zviditelnit své kruté zacházení vůči ukrajinským vojákům, včetně zveřejňování poprav a dalších forem válečných zločinů a nelidského chování,“ řekl ČTK analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Dodal, že Rusko využívá tímto způsobem informační prostor s cílem demoralizovat a popohnat k dezerci vojáky na ukrajinské straně.
Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake uvedl, že se resort případem Trana intenzivně zabývá. „S ohledem na citlivost celé záležitosti ale nebudeme poskytovat žádné informace,“ dodal. Zda se jedná o první takový případ českého občana, odmítl komentovat.
Ruská média informovala o tom, že Trana zajali vojáci Ruské federace v srpnu 2025 u obce Červený Lyman poblíž města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Jak uvádí Seznam Zprávy, úsek válečné fronty u obce je dnes zamrzlým bodem linie dotyku.
Situace u Pokrovsku je v poslední době pro ukrajinské síly kritická. Jeho ovládnutím by se Rusku otevřela cesta ke zbývajícím dvěma velkým městům v Doněcké oblasti, která nyní ovládá Ukrajina – ke Kramatorsku a Slavjansku.
Hoang Tran podle Seznam Zpráv působil u 60. mechanizované brigády ukrajinské armády a před nasazením absolvoval výcvik u mezinárodní legie, která sdružuje zahraniční dobrovolníky bojující na straně Ukrajiny.
Po zajetí proti Tranovi zahájily úřady v takzvané Luhanské lidové republice trestní řízení. Obvinění se podle ruských médií týká údajné účasti v ozbrojeném konfliktu jako žoldák. Podle ruských zdrojů měl za svou činnost dostávat měsíční odměnu v rozmezí 20 tisíc až 250 tisíc ukrajinských hřiven, což je v přepočtu 10 tisíc až 120 tisíc korun.
Tvrzení ruské obžaloby ale podle Seznam Zpráv nekoresponduje s tím, co o Tranových motivech řekla novinářům jeho blízká známá. „Znovu jsem si pro jistotu prošla naše zprávy, potvrzuji, že o penězích se nikdy nezmínil,“ řekla redakci. Dodala, že jeho motivem měla být pomoc napadené Ukrajině.
Rusko často podle médií upírá status válečných zajatců i mnoha příslušníkům ukrajinské armády a zahraničním dobrovolníkům. Označuje je jako žoldáky nebo teroristy, přestože většina z nich má podle mezinárodního humanitárního práva nárok na ochranu.
Speciální takzvanou ruskou disciplínou jsou podle Havlíčka zveřejňované nahrávky a odsuzování členů mezinárodní legie, mezi nimi zčásti také občanů Ruské federace, kteří se postavili proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.
"Snaží se je prezentovat jako 'žoldáky', 'teroristy' nebo 'extremisty' a skrze tyto procesy odradit další dobrovolníky od zapojení do podpory Ukrajiny," řekl analytik. Má to podle něj fungovat odsuzujícím a také zastrašujícím a delegitimizačním dojmem a tím působit dále do komunity mezinárodních podporovatelů, ale také současných obránců Ukrajiny.
V listopadu v médiích vyšla také zpráva o Češce, které Rusko v její nepřítomnosti udělilo trest 13 let za účast v bojích na straně Ukrajiny. Podle vyšetřovatelů žena od listopadu 2023 do června letošního roku působila v 59. brigádě ukrajinské armády. Soud ji podle zákonů Ruské federace shledal vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist