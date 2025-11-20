Nestává se často, aby úředník veřejně protiřečil vrcholnému politikovi. Stalo se to Karlu Havlíčkovi, když začal mluvit o české muniční iniciativě pro Ukrajinu. A něco podobného už příští týden nejspíš potká Andreje Babiše. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Co když je vše jinak?

Možná jste slyšeli o té hrůze – země EU mezi sebou mají takové bariéry, které odpovídají clům ve výši 45 procent na obchod se zbožím a 110 procent na obchod se službami. Jednotný trh je prostě jednotný jen podle jména, unijní země si žárlivě střeží svůj píseček – v důsledku čehož jsme všichni dohromady méně bohatí, než bychom mohli být. Tato statistika vychází z výzkumu Mezinárodního měnového fondu a ti nejvlivnější politici včetně českých ji dokola citují s tím, že je bariéry nutné odstranit. Jenže co když je vše úplně jinak a Mezinárodní měnový fond se prostě spletl? Vyšlo už několik studií, které to tvrdí. A vypadají skutečně přesvědčivě. V tom případě by realita v Evropě nebyla zdaleka tak špatná. Zmíněné studie jsem pro vás shrnul tady.

