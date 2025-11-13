Petr Fiala měl na tuhle práci Tomáše Pojara – tedy takzvaného šerpu, hlavního poradce přes záležitosti Evropské unie. Právě šerpa se premiérovi stará o to, aby v EU prosadil, o co mu jde především. Andrej Babiš do této funkce podle všeho získá Milenu Hrdinkovou, která v ní působila už v době Babišova premiérského období. Je to dobrá zpráva? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Meloniová do Prahy?
Jak slyším, je na dobré cestě snaha dostat do Prahy italskou premiérku Giorgiu Meloniovou, a sice na konferenci think-tanku Globsec, která bude v květnu. Pokud to vyjde, šlo by o velký úspěch, velká jména z aktivní politiky do Česka na podobné konference míří jen zřídka. Připomeňme, že Globsec je původně slovenský projekt, který se z Bratislavy přesunul do Prahy po posledních slovenských volbách, kdy se k moci vrátil Robert Fico. Ze zákulisí zní, že nedávné české volby s postavením Globsecu u nás, naštěstí, nic neudělaly. Koneckonců, na jeho loňské konferenci v pražském hotelu Hilton byl jedním z hlavních řečníků Karel Havlíček z hnutí ANO.
