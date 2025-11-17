Tisíce lidí v pondělí odpoledne dorazily na demonstraci spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů na pražské Staroměstské náměstí. Mnozí demonstrující drželi vlajky České republiky, Evropské unie, Ukrajiny i Severoatlantické aliance (NATO). Pořadatelé chtějí na akci nazvané Česko není na prodej protestovat proti vznikající vládě, která je podle nich postavená na mafiánském principu.
Už před začátkem demonstrace promítali video o Milionu chvilek. Při ukázce předvolebního spotu pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) z roku 2021 se ozval hlasitý pískot.
Do čela spolku Milion chvilek pro demokracii se po pěti letech vrátil jeden z jeho zakladatelů Mikuláš Minář, vystřídal Lukáše Hilperta. Společně dnešní demonstraci, na kterou dohlíží antikonfliktní policejní tým, zahájili.
Místopředseda ANO Karel Havlíček před několika dny na webu SeznamZprávy chystanou akci kritizoval s tím, že při korupční kauze Dozimetr nebo případu darování bitcoinů, který stál funkci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (býv. ODS), aktivisté mlčeli. „Na mafiánském principu fungovala vláda Dozimetrů, kampeliček, bitcoinů … a aktivisté typu Milionu chvilek mlčeli jak ryby. I proto prohráli volby. A to je štve, nic jiného za tím není," řekl Havlíček SeznamZprávám. Dodal, že právo demonstrovat má každý a je dobře, že je doba, kdy je to běžné.
Řada lidí má v ruce transparenty proti Babišovi, ale i například předsedovi SPD Tomiovi Okamurovi či Filipovi Turkovi (za Motoristy), o kterém se mluví jako o možném ministru zahraničí. Některé z cedulí jsou pochvalné k prezidentu Petru Pavlovi, zmínku o něm lidé na začátku protestu ocenili potleskem a voláním "Ať žije Pavel!".
Na dalších transparentech jsou podle zpravodaje ČTK na místě například nápisy "Babišovy koblihy ještě draze zaplatíme", „Nechceme proruské kolaboranty v čele státu" nebo "Čarodějovi z Agrofertu a jeho kumpánům je milejší hrabání než obrana národa před zlem z Ruska".
Podle organizátorů na akci vystoupí mimo jiné ekonom a ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, biolog a teolog Marek Orko Vácha, filozof Daniel Kroupa, herečka Eva Holubová, písničkář Jaroslav Hutka a zpěvačka Bára Poláková.
Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené Babišem. Spolek pořádal demonstrace, při nichž Babiše kritizoval mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. V červnu 2019 na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí.
