V zaplněné katedrále svatého Víta na Pražském hradě začala dnes krátce po 11:00 pohřební mše za zesnulého kardinála Dominika Duku. Před ní nad chrámem proletělo pět vojenských letounů, jejich formace měla tvar kříže. Na poslední rozloučení dorazily stovky lidí. Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let.
„Pan kardinál byl výraznou osobností. Syn vojáka, který měl rád lidi v uniformě, dominikán s dobrou formací, muž s povahou cholerika, bojovník za pravdu a svobodu byl v současné zženštilé kultuře jasně rozeznatelný,“ řekl arcibiskup Jan Graubner, který byl hlavním kazatelem. Podle něj Duka svůj život spojil s obranou hodnot.
Graubner uvedl, že dnešní „inkluzivní mentalita“ klade víc důraz na blahobyt a příjemnost a jednostranné zdůrazňování milosrdenství zatlačilo zlo do pozadí. Zmínil, že Duka dovedl oslovit i nevěřící. Usiloval o výuku náboženství ve školách, s čímž neuspěl. Položil základy nového financování církve či inicioval stavbu nových varhan v katedrále, vypočítal arcibiskup. Už před obřadem uvedl, že to byl mimořádný člověk na mimořádném místě.
Na mši byl papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové i církevní hodnostáři ze zahraničí, mezi nimi třeba maďarský primas. Obřad zahájil přelet vojenských letounů nad katedrálou. Formace pěti strojů měla tvar kříže. Podle arcibiskupství tak armádní piloti vyjádřili úctu kardinálovi, který jim často žehnal. Dukův otec sloužil za druhé světové války v RAF.
Katedrálou po zahájení mše začalo znít Dvořákovo Requiem b-moll. Režisér Jiří Strach, který se s Dukou přátelil, po modlitbě poté četl z bible z listu apoštola Pavla Římanům. Při pohřebním obřadu bylo pak na oltáři paladium země české, které se uchovává ve Staré Boleslavi. Tento kovový reliéf madony s dítětem ze 14. století se považuje za ochranný symbol Česka. Podle kapitulního kancléře staroboleslavské kapituly Gabriela Rijada Mulamuhiče je jeho vynesení při této příležitosti výjimečné, při pohřbech kardinálů v minulosti nebylo. Zástupci a zástupkyně spolků se modlili za kardinála, církev, prezidenta i sestavení vlády či za trpící válkou a v totalitních režimech.
Krátce před začátkem obřadu vstoupil do chrámu prezident Petr Pavel. Zhruba půl hodiny před tím limuzína přivezla také bývalou hlavu státu Miloše Zemana, kterého doprovázela jeho manželka Ivana. Nevyužil tentokrát invalidní vozík, do katedrály šel s podporou strážců sám. Exprezident Václav Klaus s manželkou Livií přinesli kytici.
Před 10:30 do katedrály dorazili šéf ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš s místopředsedy hnutí Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou. V chrámu seděli také ministři vlády v demisi, a to životního prostředí Petr Hladík či zemědělství Marek Výborný (oba KDU-ČSL) a obrany Jana Černochová (ODS).
Přišli místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) a šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD) či místopředsedové dolní komory Patrik Nacher (ANO) a Jan Skopeček (ODS), poslanci Hayato Okamura (KDU-ČSL) či Filip Turek za Motoristy. Nechyběli zástupci krajů, měst či institucí, policisté, hasiči či vojáci. Slovenskou delegaci vedl ministr zahraničí Juraj Blanár. S kardinálem Dukou se přišla rozloučit také například herečka Jiřina Bohdalová.
Duchovní měli na sobě bílá roucha – takzvané alby – a na nich fialové štoly. Fialová barva na tomto kusu látky symbolizuje pokání a kajícnost, používá se při pohřbech a rekviem.
