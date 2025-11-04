V noci na úterý zemřel v Praze kardinál Dominik Duka, bylo mu 82 let. Na facebooku to oznámilo pražské arcibiskupství. Duka za komunismu působil v ilegalitě a byl vězněn, pražským arcibiskupem byl déle než 12 let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana v roce 2016 obdržel Řád Bílého lva.
„Dnes, v úterý 4. listopadu tři hodiny po půlnoci povolal Pán života na věčnost emeritního pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku. Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností,“ uvedlo pražské arcibiskupství. Duka podstoupil 6. října akutní operaci v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), minulý týden byl propuštěn, ale v sobotu musel být znovu hospitalizován podle arcibiskupství ve vážném stavu.
V pořadí 36. pražský arcibiskup se narodil 26. dubna 1943, pokřtěn byl jako Jaroslav. Jeho otec sloužil u protektorátního vládního vojska, později přeběhl v Itálii ke spojencům a konec války strávil v pozemních jednotkách Královského letectva (RAF), po únoru 1948 byl několik let vězněn. Po maturitě na gymnáziu pracoval Duka ve strojírnách, kde se vyučil zámečníkem a teprve po dvouleté vojně ho v roce 1965 přijali na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích.
Odcházení primasa Duky: kdo po něm? Výraznější osobnosti na post arcibiskupa chybí
Dominikem se Duka stal po vstupu mezi dominikány v roce 1968. Vysvěcen byl v červnu 1970, jako kněz mohl působit jen pět let, pak přišel o tehdy nezbytný státní souhlas a 15 let rýsoval ve Škodě Plzeň. I nadále se věnoval duchovní činnosti a v letech 1981 až 1982 byl kvůli tomu vězněn v Plzni na Borech, kde se setkal i s pozdějším prezidentem Václavem Havlem. V dominikánském řádu přesto zůstal činný a v roce 1986 stanul v jeho čele. Vedl ho pak až do jmenování biskupem v Hradci Králové v roce 1998.
Úřadu pražského arcibiskupa se Duka ujal v dubnu 2010 a o dva roky později jej tehdejší papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. V roce 2018, kdy dosáhl věku 75 let, nabídl Duka v souladu s církevními předpisy svou rezignaci, papež František jej ale ještě více než čtyř roky ponechal ve funkci. Až v roce 2022 oznámil Vatikán jméno jeho nástupce, kterým se od 2. července stal tehdejší olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Před Řádem Bílého lva dostal Duka v roce 2001 od prezidenta Havla medaili Za zásluhy.
