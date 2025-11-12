Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve středu před novináři zopakoval, že své kroky v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vysvětlí prezidentu Petru Pavlovi. Hlava státu ale podle něj hlavně chce, aby Babiš postup vysvětlil veřejnosti, k čemuž se šéf ANO po jednání s Pavlem na Pražském hradě více nevyjádřil.
„I v minulosti jsem sliboval, a to samozřejmě dodržím, že mu to vysvětlím. Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti, a ne jemu,“ poznamenal Babiš. „Řekl jsem, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názorem Evropské komise.“
„My jsme o tom diskutovali. Pan prezident má na to nějaký názor. Mluvili jsme o nějakých usneseních nějakých orgánů. My si to ještě nastudujeme a potom se k tomu vyjádřím,“ doplnil Babiš. „Atmosféra v některých médiích je taková, že i když zemřu, tak budou stále psát, že mám střet zájmů.“
Pokud Babiš učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je Pavel připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu. „Respektuje přitom, že samotné řešení střetu zájmů má své zákonné lhůty po jmenování do funkce,“ uvedl Hrad na svém webu. Nedostatečné vyřešení střetu zájmů by podle něj mohlo ohrožovat budoucí čerpání evropských peněz.
Pavel Babišovi zdůraznil, že jako prezident musí dostát slibu zachovávat ústavu, a proto chce, aby bylo zřetelné, jakým konkrétním způsobem předseda ANO splní své ústavní a zákonné povinnosti. „V opačném případě by už jmenováním vznikalo podezření, že prezident zakládá neústavní stav,“ uvedl Hrad.
Prezident vychází z nálezu Ústavního soudu z roku 2020, který ukládá hlavě státu, aby při zvažování, koho jmenovat předsedou nebo jiným členem vlády, přihlížel k možnému vzniku střetu zájmů a možnostem jeho řešení.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Podrobnosti svého plánu ale veřejně prozrazovat nechce.
Pavel na konci října pověřil Babiše jednáním o sestavení nového kabinetu, který hnutí ANO tvoří s hnutím SPD a s Motoristy.
