Do funkce poradce pro národní bezpečnost navrhne premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý diplomata a velvyslance ČR ve Vietnamu Hynka Kmoníčka. Babiš to v pondělí na dotaz ČTK řekl po prvním jednání nové vlády. Z postu, který nyní již bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) vytvořil koncem roku 2022, odešel s koncem předchozí vlády Tomáš Pojar.
Babiš Kmoníčka označil za zkušeného diplomata. „Má skvělé kontakty v rámci této komunity,“ podotkl. Velvyslancem ve Vietnamu je Kmoníček od září 2022, předtím byl od března 2017 velvyslancem ve Spojených státech. Za prezidenta Miloše Zemana vedl čtyři roky zahraniční odbor Pražského hradu. Působil také v Austrálii, Asii i v OSN.
Poradce pro národní bezpečnost je poradním orgánem vlády v bezpečnosti a obraně ČR. Je zařazený do organizační struktury úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává vláda na návrh premiéra, kterému je podřízený. Podílí se na koordinaci činnosti státních orgánů v bezpečnosti a obraně, na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech bezpečnosti a obrany.
