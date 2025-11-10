Stres a emoční stavy ovlivňují dlouhodobou psychiku i fyzický stav těla. Výrazně určují i stravovací návyky člověka. Podle dosavadního vědeckého bádání jde o nepřímý vztah. Některé z nás vybízejí vypjaté stavy k jídlu více, jiné méně. Nejznámější typ chování pod jejich vlivem je známý jako emoční přejídání. V důsledku vede k nezdravým výkyvům v tělesné hmotnosti a k poruchám příjmu potravy. Když někdo extrémně tloustne nebo hubne, působí to na něj i v opačném směru – emoce z toho, jak se mění tělesná váha, snižují schopnost porozumět si, přijímat vlastní fyzickou podstatu, zvládat emoce. Člověku klesá sebevědomí a dostává se do začarovaného kruhu – stravuje se opět pod vlivem emocí.
Co se dočtete dál
- Proč je přejídání začátkem začarovaného kruhu.
- Co radí experti proti emočnímu přejídání.
- Kde hledat příčiny nezdravého stravování.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.