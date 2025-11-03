V pondělí se po volbách poprvé sešla sněmovna v novém složení. Oproti té končící je výrazně mladší a mladí poslanci chtějí, aby se to v příštích čtyřech letech odrazilo i v celém Česku. Napříč stranami hodlají prosazovat témata, která trápí jejich generaci. A plánují se pravidelně scházet. Jednou z GenZ poslankyň je i pětadvacetiletá Lucie Bartošová (ODS), která v rozhovoru pro HN vysvětluje, jak chtějí spolupracovat i co říká na lidi, kteří ji posílají „makat rukama“.
Jaký byl první den v práci?
Rozkoukávám se. Přiznávám, že je pořád ještě hodně nového, ale těším se na nové zkušenosti, k čemu všemu se budu moct za ty čtyři roky dostat a co všechno se mi nějakým způsobem podaří třeba prosadit.
