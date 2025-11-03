To, co vznikající koalici drží pohromadě, je snaha Andreje Babiše dosáhnout, aby nebyl vydán k trestnímu stíhání, říká předseda Senátu České republiky Miloš Vystrčil (ODS). Nejsilnější stranou koalice aktuálně podle něj není hnutí ANO, ale Motoristé. “Cokoliv si řeknou, že by chtěli, tak Andrej Babiš bude plnit, protože jinak mu hrozí, že ho zavřou.“
Programové prohlášení Babišovy vlády je propracovaný scénář večírku na palubě Titanicu
Host Zuzany Tvarůžkové si prý dovede představit, že by Tomio Okamura sehrál úlohu v čele Poslanecké sněmovny docela dobře. Problém je ale v tom, že je šéf SPD dlouhodobě proti členství Česka v Evropské unii. Dochází tak prý k jasnému porušení slibu hnutí ANO ve smyslu směřování na Západ a posilování našeho členství v EU.
"Pokud máte dvě stě zvolených členů Poslanecké sněmovny - a z toho zřejmě zhruba 180 z nich chce, abychom byli členy Evropské unie a NATO -, tak nemá logiku a není správné, aby v čele těchto dvou set lidí byl člověk, který je proti Evropské unii a proti NATO."
Vystrčil se obává, že pokud mají občané věřit ve volby a ve volební sliby, nemůže se nic podobného dít. "Takhle přece nemůže normální země fungovat," konstatuje.
