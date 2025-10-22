U dětí vídáme problémy v oblasti krční páteře. "Mají takzvaný husí krk, neboli předkloněnou hlavu dopředu, jak stále koukají na tablet nebo mobilní telefon. Potom mají také kulatá záda, což je spojené s nadměrným sezením u počítačů a nedostatkem aktivního pohybu,“ popisuje případy z praxe ortoped Jan Kubiče.
Pokud jde o trendy v obouvání, jsou dnešní maminky díky internetu velmi edukované. Ani často vyzdvihovaná barefoot obuv ale není ve všech případech ideální volbou, upozorňuje. Řeč je o noze, která má propadlou klenbu, vbočený kotník, široké přednoží, vbočený palec nebo třeba vysoký nárt, upřesňuje host Terezy Engelové.
"V takovém případě bosobota není úplně ideální, protože vlastně kopíruje tu vadu. V tom někdy maminky chybují, protože si myslí, že když budou na tuhle špatně založenou nohu používat bosobotu, tak tomu dítěti pomůžou. Spíš mu ale bohužel uškodí."
