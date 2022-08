komentář Julie Hrstkové

To jediné, co žena doopravdy má, je její dobrá pověst. Slova jedné z hrdinek romantického románu Lucien Leuwen spisovatele Stendhala z první poloviny 19. století se dají tesat do kamene i téměř dvě stě let poté. Naposledy se o tom přesvědčila finská...