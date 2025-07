Policie navrhla obžalovat poslance a předsedu SPD Tomia Okamuru i jeho opoziční hnutí kvůli kontroverzním plakátům z loňské předvolební kampaně. Podle kriminalistů se dopustil podněcování k nenávisti, za což hrozí v případě odsouzení až tříleté vězení. Napsal to server Seznam Zprávy. Okamura ČTK řekl, že kauzu považuje za zmanipulovanou. Blíž se vyjádří, až se s rozhodnutím seznámí.

Návrh bude nyní posuzovat Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Podle serveru žalobce zatím o případném podání obžaloby nerozhodl.

„Jde o snahu premiéra (Petra) Fialy (ODS) a ministra vnitra (Víta) Rakušana (STAN) o kriminalizaci opozice za protiimigrační plakát, protože se Fialova vláda snaží zmanipulovat volby ve svůj prospěch, aby se za každou cenu udrželi u moci,“ řekl Okamura.

Policisté obvinili Okamuru a jeho hnutí poté, co poslance vydala k trestnímu stíhání Poslanecká sněmovna. Plakáty použité v kampani před loňskými krajskými a senátními volbami měly podle kriminalistů rasistický či xenofobní podtext. Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Na dalším dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj‘ na háku…“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Okamura již dříve uvedl, že vládní koalice se jen snaží kriminalizovat opoziční názory a neumožnit SPD účast v letošních volbách do sněmovny.