Opoziční hnutí ANO si ve volebním modelu STEM od minulého týdne mírně pohoršilo na 31,1 procenta, dál ale přesvědčivě vede. Zhruba o půl procentního bodu na 21,3 procenta si polepšila vládní koalice Spolu, která je v modelu druhá. Třetí SPD za týden oslabila o šest desetin procenta na 13,2 procenta. Posílilo hnutí Stačilo!, které by nyní dorovnalo zisk Pirátů. Výsledky pravidelného průzkumu zveřejnila CNN Prima News.
Čtvrtý by skončil STAN s 10,5 procenta, za ním Piráti s 8,1 procenta. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo!, za které kandidují představitelé komunistů i sociální demokracie. Motoristé by nadále zůstali mimo sněmovnu, od minulého týdne si ale mírně polepšili na 4,9 procenta.
Pokud by se nyní konaly sněmovní volby, ANO by získalo 73 mandátů a Spolu 47. SPD, které spolupracuje se třemi menšími stranami – PRO, Svobodnými a Trikolorou –, by obsadilo 27 křesel. STAN by mělo 21 poslanců, Piráti i Stačilo! pak shodně 16 poslanců.
Průzkum se konal od 17. července do 5. srpna a zúčastnilo se ho 1551 respondentů.
