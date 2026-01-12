Technolog Richard Hejda vlastnil a také uváděl v život patent na úpravu oleje na biopaliva. Sliboval si od něj zisk ve stovkách milionů korun. Jenže místo toho je v mnohamilionových dluzích a exekucích a práva na unikátní technologii místo něj vlastní firma, kterou ovládá bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer.
HN už informovaly, že čtyřiašedesátiletý technolog ze Zlínska požadoval od Langera u soudu kvůli sporům o patent deset milionů eur, tedy 250 milionů korun. Právě takovou sumu se mu za něj zavázala zaplatit jejich společná britská firma Aikona Ltd, do které Hejda patent vložil. Langer ale podle Hejdy vyplacení znemožnil a ten proto chce peníze po něm. U soudu ale neuspěl. Langerova právní zástupkyně předložila jako důkaz dodatek k původní smlouvě, kde se obě strany dohodly na snížení platby na 1000 eur. Podepsaný Hejdou.
Co se dočtete dál
- Jak se oba muži dali dohromady.
- Jakým způsobem jejich spolupráce skončila.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.