Vláda nebude znovu předkládat Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) to v neděli řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zdůvodnil to tím, že nově vznikající koalice po volbách chce rozpočet diametrálně měnit, nynější vláda ji proto nechá, aby vypracovala vlastní. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček Jurečkovo vyjádření kritizoval, podle něj končící kabinet brání standardnímu rozpočtovému procesu. Podobně se vyjádřila i pravděpodobná kandidátka ANO na ministryni financí Alena Schillerová.
Vláda na konci září poslala Sněmovně návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, znamenalo by to prohloubení deficitu z letos plánovaných 241 miliard korun. Předložení návrhu rozpočtu do konce září vyžaduje zákon. S koncem volebního období Sněmovny ale všechny neprojednané sněmovní tisky takzvaně padají pod stůl a nelze je dál projednávat. Aby se jím mohla zabývat nová Sněmovna ustavená po volbách, musela by jí vláda návrh poslat znovu.
Vláda se chystá utrácet, konsolidační balíček putuje do zapomnění a nový se nechystá
Jurečka v neděli prohlásil, že strany příští koalice, včetně ANO, které vyhrálo volby, už daly najevo, že o připravený návrh rozpočtu nestojí. Nevidí proto důvod, aby kabinet návrh znovu posílal Sněmovně. „Zákonnou povinnost jsme splnili, a respektujeme, co chce nová koalice," řekl. "Vy jste řekli, že chcete svůj rozpočet, tak si ho udělejte,“ dodal.
Vondráček takový postup kritizoval, označil ho za bezprecedentní. Upozornil, že výbory po ustanovení Sněmovny nebudou moct rozpočet začít projednávat.
Schillerová označila Jurečkovo vyjádření za nehorázné. „Nemůže být zahájen legislativní proces, nelze ho (rozpočet) projednat ve výborech - a Česku hrozí, že zůstane úplně bez rozpočtu! Dokud (premiér) Petr Fiala (ODS) sedí ve Strakově akademii a (ministr financí) Zbyněk Stanjura (ODS) na ministerstvu financí, nemohou se zříkat základní odpovědnosti, jsou za ni placeni,“ napsala na síti X. Vládu vyzvala, aby návrh rozpočtu poslala do Sněmovny neprodleně.
Bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok v OVM řekl, že po procedurální stránce by podle něj vláda nové Sněmovně návrh rozpočtu opakovaně předložit měla. „Věcně to ale moc smysl nedává, jestliže nová vláda avizuje dramatické přepracování rozpočtu a stávající vláda výrazně jiný návrh (oproti původnímu) nepošle,“ podotkl Rusnok.
S ohledem na očekávané přepracování rozpočtu Česko velmi pravděpodobně vstoupí do příštího roku v rozpočtovém provizoriu, kdy by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů předchozího roku. Jurečka dnes prohlásil, že by to neznamenalo pro Česko fatální problém. Země byla naposledy v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2022, kdy nově vzniklá vláda premiéra Petra Fialy (ODS) nepřijala návrh rozpočtu předchozího kabinetu Andreje Babiše (ANO) a vypracovala si vlastní.
