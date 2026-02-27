Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to v pátek Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem. Podle serveru velvyslanec Babišovi navrhl, že by Česko mohlo splnit svůj závazek vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu tím, že by přispělo do fondu Severoatlantické aliance (NATO) na nákup zbraní Ukrajině. Podle Deníku N to Babiš odmítá a snaží se získat roční odklad.
Současný kabinet se ke zvyšování výdajů na obranu, ke kterému se loni v červnu zavázaly státy NATO, staví rezervovaně. Babiš ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Česko určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta HDP.
Server připomíná, že vyčíslování výdajů na obranu je složité. Stává se, že některé výdaje deklarované jako obranné nespadají do alianční definice a NATO je proto neuznává.
Ministerstvo obrany by mělo letos hospodařit se 154,79 miliardy korun, dvou procent HDP tedy samotný rozpočet úřadu nedosahuje. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. V přepočtu na procenta by tak na obranu mělo Česko vynakládat zhruba 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna.
Podle Deníku N americký velvyslanec na jednání Babiše varoval, že Česko závazky nesplní. Americká strana také podle serveru navrhla Česku, aby poslalo peníze do fondu NATO na nákup zbraní Ukrajině, čímž by závazek naplnilo.
„Nebudeme se vyjadřovat k obsahu soukromých rozhovorů, nicméně se těšíme na pokračování našich rozhovorů s českými představiteli, kteří budou zdokonalovat své plány modernizace obrany, aby splnili své závazky k bezpečnosti Česka a Evropy,“ reagovala ambasáda na otázku, zda velvyslanec navrhl Babišovi poslat peníze do aliančního fondu.
Úřad vlády na dotazy serveru k jednání s velvyslancem zatím neodpověděl. Posílání peněz na zbraně Ukrajině dlouhodobě odmítá SPD, která je součástí vládní koalice.
Česko se podle serveru snaží v USA získat určitou výjimku, aby letos nemuselo závazek vůči spojencům splnit. Vyjednávat se to ve Washingtonu v posledních dnech snažil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který zde jednal s několika významnými představiteli americké administrativy.
