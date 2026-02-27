Ministerstvo financí odvolalo předsedu představenstva a generálního ředitele státní společnosti Mero Jaroslava Pantůčka. Informaci Radiožurnálu potvrdil ČTK tiskový odbor ministerstva. Odvolání je účinné ke konci února. Nového člena představenstva ministerstvo financí, které je jediným akcionářem Mera, vybere ve výběrovém řízení. Představenstvo následně zvolí generálního ředitele.
Pantůček se stal generálním ředitelem státního provozovatele ropovodů Mero v červnu 2022. Nahradil Jaroslava Kociána, který zemřel v únoru stejného roku. Pantůček už v minulosti stál v čele společnosti v letech 2005 až 2015. Podle Radiožurnálu mělo Pantůčkovi vypršet nynější funkční období v čele Mera v polovině června a neměl zájem ho prodloužit.
