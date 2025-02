Systém elektronické evidence tržeb (EET), který by hnutí ANO znovu zavedlo v případě, že by vyhrálo nadcházející sněmovní volby, bude spojený s daňovými úlevami pro podnikatele. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) to dnes bez větších podrobností řekla bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle současného ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) neexistuje přímá příčinná souvislost mezi EET a potíráním šedé ekonomiky. K tomuto účelu jsou lepší nástroje, uvedl.

„Pokud se ujmeme vlády, budeme to mít připraveno a zavedeme to,“ řekla Schillerová a dodala, že půjde o „EET 2.0“. „Chceme, aby bylo naprosto intuitivní, jednoduché," doplnila.

Podrobnosti k možným daňovým úlevám nesdělila. „Chceme tam prostě udělat určitou úlevu pro ty, kterých se to EET bude týkat. Já bych chtěla, aby EET bylo co nejširší, aby bylo bez výjimek, protože výjimky jsou cesta do pekel,“ řekla. „Uvažujeme ještě o jedné konkrétní zajímavé věci, kterou teď neprozradím, protože na ni ještě pracujeme s podnikatelským sektorem,“ dodala. Hnutí ANO plánuje také zavést to, aby si podnikatelé mohli software zdarma stáhnout do svého chytrého telefonu, uvedla Schillerová.

Podle Stanjury nebylo dokázáno, že by existovala příčinná souvislosti mezi systémy, jako je EET, a potíráním šedé ekonomiky. „My v této chvíli investujeme nemalé peníze do daňového skladu, bohužel se zpožděním, aby Finanční správa měla dobré analytické podklady, aby byla schopná na základě dat vytipovat ty, kteří se systematicky vyhýbají placení daní,“ řekl.

Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová v ČT řekla, že v restauracích a ubytovacích zařízeních se podle ní EET rušit nemělo. Nejsou teď totiž podle ní k dispozici reálné informace o tržbách. „Šedá ekonomika tak evidentně funguje,“ uvedla. Zároveň si nemyslí, že by EET představovalo výrazný proinflační prvek.

Evidence tržeb začala fungovat od 1. prosince 2016, ale od jara 2020 byla kvůli pandemii covidu přerušená do konce roku 2022. Následně ale Sněmovna schválila zákon, podle kterého EET ke konci roku 2022 úplně skončila. Zrušení EET navrhl kabinet Petra Fialy (ODS), neboť způsob evidence označil za zbytečnou zátěž jak pro podnikatele, tak pro stát kvůli nákladům na správu evidence.

Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš, který EET v minulosti prosadil, uvedl, že EET narovnala podnikatelské prostředí a vynesla více než 35 miliard korun. Podle odpůrců EET exaktní čísla neexistují a výnosy vycházejí z odhadů. Podle zastánců evidence její zrušení posíluje šedou ekonomiku.