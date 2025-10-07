Prohra ve sněmovních volbách u koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) dál rozdmýchává napětí zejména mezi ODS a lidovci. Občanští demokraté si stěžují, že je v některých krajích přeskákali členové KDU-ČSL, a prohlašují, že strana potřebuje „refresh“ a osamostatnění. Koaličním partnerům naopak stávající situace vyhovuje a spojení se vzdávat nechtějí. Podle oslovených politologů je budoucnost koalice úzce spojena s osudem končícího premiéra Petra Fialy.
Co se dočtete dál
- Proč už ODS nechce být v koalici Spolu.
- Jak argumentují lidovci, kteří naopak koalici považují za smysluplnou.
- Proč, jestli nakonec koalice přežije, bude podle politologa záležet i na budoucnosti končícího premiéra Petra Fialy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.