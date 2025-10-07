Prohra ve sněmovních volbách u koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) dál rozdmýchává napětí zejména mezi ODS a lidovci. Občanští demokraté si stěžují, že je v některých krajích přeskákali členové KDU-ČSL, a prohlašují, že strana potřebuje „refresh“ a osamostatnění. Koaličním partnerům naopak stávající situace vyhovuje a spojení se vzdávat nechtějí. Podle oslovených politologů je budoucnost koalice úzce spojena s osudem končícího premiéra Petra Fialy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč už ODS nechce být v koalici Spolu.
  • Jak argumentují lidovci, kteří naopak koalici považují za smysluplnou.
  • Proč, jestli nakonec koalice přežije, bude podle politologa záležet i na budoucnosti končícího premiéra Petra Fialy.
