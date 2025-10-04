Jan Lipavský získal ve volbách přes 60 tisíc preferenčních hlasů. Dostal se tak do sněmovny jako nestraník za ODS na kandidátce koalice Spolu. Zahraniční politice se tento bývalý ministr zahraničí a bývalý člen České pirátské strany chce věnovat i nadále, i když jako opoziční poslanec.
Nemrzí vás, že nemůžete společně s Piráty slavit jejich volební úspěch?
Já slavím volby tady ve štábu Spolu. Asi nevím, co bych dělal ve štábu Pirátů, kandidoval jsem za ODS.
Vy jste poměrně dost poskočil. Co to pro vás znamená v rámci SPOLU do budoucna?
Vstoupím do klubu ODS. Jsem velice vděčný voličům, kteří volili Spolu, voličům v Praze, kde jsme udělali silný výsledek. A děkuji za kroužky k mému jménu. Uvidíme, jak se situace vyvine, ale vnímám to pozitivně.
Preferenčních hlasů jste dostal přes 62 tisíc, což je po Andreji Babišovi druhý nejlepší výsledek. Vnímáte to jako vzkaz voličů SPOLU, že by si přáli liberální pokračování koalice?
Vnímám to jako uznání výsledků mé práce jako ministra zahraničí a nesmírně si toho vážím.
Jak to vzali straniční kolegové, že jste například přeskočil kandidátku ODS Janu Černochovou?
Vnímám to tak, že v Praze máme silnou týmovou atmosféru na celé kandidátce Spolu. S Janou jsme spolu seděli na pivu a vzájemně jsme si pogratulovali. Myslím si, že to bereme v duchu kolegiality a Jana taky udělal silný výsledek na kroužky.
A chtěl byste se nějak stranicky angažovat? Láká vás stranická politika?
Momentálně si užívám čas bez stranické politiky, která je poměrně časově náročná. Říkám, uvidíme, jak se věci vyvinou.
Jaká je budoucnost vaší koalice? Je to cesta do opozice nebo byste připouštěl i nějakou vládní variantu, například s Motoristy?
Já se přiznám, že v tuhle chvíli nevidím nějaké vládní varianty.
Co čekáte od zahraniční politiky možné budoucí vlády Andreje Babiše?
Uvidíme, na jakém půdorysu ta vláda vznikne. Do té doby se to dá těžko předvídat, ale určitě jednou z mála dobrých zpráv těchto voleb je, že čeští voliči odmítli komunisty. Ale – Andrej Babiš v průběhu kampaně dal celou řadu protichudných slibů, tak jsem zvědavý, jak se s tím rozhodne naložit.
Co se týká například české muniční iniciativy, která je skutečně zdrojem velké prestiže a Ukrajině pomáhá bránit se proti Rusku, tak ty jeho nápady, že to dá NATO, jsou úplné nesmysly.
Budete s ním o tom mluvit? Říkal, že si bude řešit zahraniční politiku sám, skoro to vypadalo, že ministra zahraniční nepotřebuje...
Já se budu jako poslanec věnovat zahraniční a bezpečnostní politice, takže nevím, kdo se mnou o čem bude mluvit.
Jaké máte vlastně ambice? Chtěl byste ve sněmovně dělat předsedu zahraničního výboru?
Tyhle posty se ještě nedělí, takže nemá vůbec smysl o tom mluvit.
