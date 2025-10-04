Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše suverénně ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny, získalo téměř 35 procent. Po čtyřech letech v opozici hodlá sestavit jednobarevnou vládu, o jejíž podpoře bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě, kteří budou v parlamentu nováčky.
Dosavadní vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostů (STAN) většinu ve dvousetčlenné Sněmovně neobhájila, a to ani s někdejšími koaličními partnery Piráty. Další subjekty se do Sněmovny nedostaly. Ani uskupení Stačilo!, za které kandidovali hlavně komunisté a také sociální demokraté, nutnou pětiprocentní hranici oproti předvolebním průzkumům nepřekročilo.
Za hnutím ANO skončila na druhém místě koalice Spolu s 23 procenty a třetí STAN s 11 procenty. Piráti mají necelých devět procent, SPD téměř osm procent a Motoristé sobě přes 6,5 procenta, vyplývá z výsledků voleb. Před 20:00 bylo sečteny hlasy z více než 99 procent okrsků.
Zástupci stran povedou první konzultace už dnes večer. Den po volbách zahájí rozhovory s lídry stran prezident Petr Pavel, v jehož pravomoci je jmenování premiéra a členů vlády. První schůzky začnou na Pražském hradě v neděli ráno. Prezident dříve řekl, že se po volbách hodlá řídit literou i duchem ústavy. Považuje za rozhodující, aby si člověk pověřený sestavením vlády dokázal ve Sněmovně zajistit její podporu.
Babiš na tiskové konferenci prohlásil, že ANO bude jednat s SPD a s Motoristy a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo. Doufá v to, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Výsledek hnutí označil za historický úspěch a vrchol své politické kariéry. ANO už dříve vyloučilo povolební spolupráci se stranami současné vládní koalice i s Piráty.
Jestli bude Tomio Okamura šéfem Sněmovny? Nevím, jaké budou jejich požadavky, říká Havlíček
Místopředseda hnutí Karel Havlíček vidí řadu programových styčných bodů s Motoristy. Připomněl, že zástupci ANO i Motoristů jsou ve stejné frakci v Evropské parlamentu. Zatím nechtěl předjímat, zda bude ANO usilovat o podporu od SPD. „Vždycky může být i menšinová vláda, ale zatím vyčkejme, jak to dopadne,“ řekl. Zdůraznil ale, že nadále platí červené linie ANO ohledně nezpochybnitelného ukotvení Česka v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. SPD před volbami usilovalo o referendum o setrvání v obou organizacích.
Kandidátem ANO na premiéra je Babiš. Problém možného střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert podle politiků bývalý premiér vyřeší. „Cest je několik, bezesporu s týmem právníků některou zvolil,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Babiš zopakoval, že prezidentovi slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, ukáže mu řešení střetu zájmů, které bude v souladu se zákony.
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala večer poblahopřál hnutí ANO k volebnímu vítězství. Složit vládu na současném půdorysu podle něj nebude možné. Koalice Spolu, která byla u vlády čtyři roky, podle něj má dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran v příštích dnech, řekl na tiskové konferenci. Zatím také nechtěl předjímat svou budoucnost v čele ODS, chce se poradit se svými stranickými kolegy. Ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který v Moravskoslezském kraji neobhájil poslanecký mandát, dnes o své stranické funkci rozhodovat nebude.
SPD má podle svého předsedy Tomia Okamury stále ambici být ve vládě, záležet bude i na tom, jestli ANO a SPD dají dohromady většinu alespoň 101 hlasů v nové Sněmovně. Případná koalice opřená o nejtěsnější možnou většinu nicméně podle něj nemusí být dostatečně stabilní. S Babišem se sejde už dnes večer. „Ideální by bylo být součástí vlády, uvidíme jaká bude ta konstelace,“ řekl. Místopředseda hnutí Radim Fiala předtím uvedl, že hnutí je připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka předpokládá, že se vyjednávači strany ještě dnes sejdou s hnutím ANO. Pozice pro povolební vyjednávání nechtěl prozrazovat, jednat se podle něj bude za zavřenými dveřmi. Voliči podle něj dali najevo, že chtějí změnu.
Hnutí STAN je zklamáno z toho, že demokratické strany nezískaly ve sněmovních volbách 101 mandátů, řekl předseda Vít Rakušan. Dvouciferný výsledek hnutí nicméně jeho politici považují za úspěch. Piráti jsou spokojeni s tím, že budou mít ve Sněmovně silný poslanecký klub a že porazí SPD, uvedl předseda Zdeněk Hřib.
Hnutí Stačilo! bude podle předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné navzdory nynějšímu neúspěchu ve sněmovních volbách pokračovat. Uskupení podle ní během kampaně čelilo brutálním útokům. Na tiskové konferenci v Ostravě řekla, že si přeje, aby levicové problémy našly ve všech dalších volbách své zastoupení.
Politologové míní, že hnutí ANO se podařilo před volbami získat na poslední chvíli část váhajících voličů hnutí Stačilo! a SPD. Motoristé sobě se ve volbách uplatnili jako alternativa pro pravicové a nespokojené voliče, což je vidět na oslabení koalice Spolu, uvedl politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.
Od případné vlády hnutí ANO se dá podle ekonomických analytiků předpokládat uvolněnější rozpočtová politika, což by mohlo mimo jiné vést k růstu inflace. Vzhledem k tomu, že ANO avizovalo přepracování návrhu státního rozpočtu na příští rok, hrozí i rozpočtové provizorium. Odborníci naopak nečekají výraznější výkyvy kurzu koruny, právě kvůli uvolněnější rozpočtové politice ale mohou vzrůst výnosy státních dluhopisů.
