Místopředseda ANO Karel Havlíček při příjezdu do volebního štábu hnutí naznačil, jak a s kým chce hnutí vyjednávat o složení vlády a její případně podpoře. Zhodnotil také, proč podle něj kampaň hnutí zabrala.
Co říkáte na výsledek?
Vypadá úžasně, samozřejmě musím poděkovat všem, kteří k volbám šli a samozřejmě dvojnásob těm, kteří nás volili a hrozně, hrozně moc si toho vážíme.
Začnete hned jednat s Motoristy?
My se netajíme, že s Motoristy se nám dobře spolupracuje na evropské úrovni, jsme s nimi v patriotech, máme podobný názor na migraci, podobný názor na energetickou politiku, podobný názor na šílená klimatická opatření, to znamená, že si dovedu představit, že s nimi bychom se dokázali shodnout na hospodářském programu, který je pro nás naprosto zásadní. Energetika je samozřejmě jeho součástí.
A SPD?
Už před volbami jsme řekli, že SPD je pro nás tenká červená linie a my nebudeme jednat s někým, kdo bude mít zájem o vypsání referenda o vystoupení z EU nebo z NATO. Což neznamená, že nebudeme tvrdě kritizovat Evropskou unii, která se řítí hlavou proti zdi. Ale pochopitelně jí chceme reformovat. Co se týká NATO, tak je to jednoznační pilíř naší stability a my neuvažujeme ani na minutu o tom, že bychom s někým diskutovali o referendu nebo dokonce o vystoupení z NATO.
Drtivé vítězství ANO: Nad obranou země vyhrála obrana ceny rohlíků, dojde k obratu v politice Česka
Ale s Motoristy vládu zřejmě nesložíte. Jaké jsou další možnosti?
Já teď nechci házet čísly, dejte nám chvíli čas. Určitě nás čeká hodně práce.
Kdo bude ve vyjednávacím týmu?
Samozřejmě pan předseda Babiš a pak se dohodneme.
Vy?
To zatím nevím.
Jaké máte nejbližší plány?
Tak to je otázka na Andreje Babiše. Ale pokud se nepletu, tak už jsou domluveni s panem prezidentem, že se setkají. Ale já k tomu teď nechci říkat detaily, protože to nevím úplně přesně.
Čemu vlastně přičítáte tento obrovský volební úspěch?
Přes 400 meetingů, setkání, to nikdo jiný neudělal. Stejně tak jezdil pan Babiš, paní Schillerová, ale i ostatní všichni. My jsme nic nepodcenili, tvrdě jsme pracovali. Nešli jsme na tu strunu vládní koalice, která byla založená čistě na tématu Východ, Západ, Rusko, ne Rusko... Komunikovali jsme naše témata, nepostavili jsme to na nenávisti a na principu toho, co nechceme, nebo koho nechceme, ale na principu toho, co chceme. A ukázali jsme tým lidí, který podle mého názoru přesvědčil, že to je tým zkušených a zodpovědných a kompetentních lidí.
Co říkáte na tu volební účast?
To je samozřejmě výborné. Já jsem vždycky rád, když je ta účast vysoká.
Co říkáte na to, že Stačilo! se do Sněmovny nedostalo? Někteří vaši kolegové to okomentovali tak, že jsou rádi, že s nimi nemusíte jednat. Vnímáte to stejně?
My jsme to řekli už před volbami, že s hnutím Stačilo! nebudeme tvořit žádné koalice a že nepřipadá v úvahu, abychom byť jen zahájili diskuzi o nějakém referendu o vystoupení z EU nebo NATO. Myslím, že to stanovisko bylo naprosto jasné. Já teď nebudu komentovat jednotlivé strany, co udělaly dobře nebo špatně. Budu se dívat na to, co bude.
