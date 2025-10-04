Motoristé sobě slaví úspěch, místo v Poslanecké sněmovně mají s předběžnými téměř sedmi procenty hlasů jisté. A mohli by být i vhodnými vládními partnery hnutí ANO, které s průběžnými téměř 36 procenty míří k volebnímu vítězství. Předseda uskupení Petr Macinka pro HN ve volebním štábu popsal, co mají strany společného a jak vnímá možnou spolupráci s SPD.
Co říkáte na možnost vlády Motoristů sobě s hnutím ANO za podpory SPD?
Musím bohužel zopakovat to, co tu už přede mnou řekl kolega Boris Šťastný. Počkejme si na nějaké výsledky, které rozhodnou o tom, jak bude vypadat sněmovna, kolik bude mít kdo mandátů, kdo se stane poslancem a tak dále. Určitě nechceme nic předjímat. O možnosti vstupu Motoristů do vlády jsme mluvili, tedy i o možnosti debaty s hnutím ANO. S tím jsme už déle než rok součástí hnutí Patriotů v Evropském parlamentu, ve kterém nás pojí jistý pohled na svět. Ale stejně tak i s řadou dalších evropských politických stran. Určitě tam je na co navazovat a co se třeba pokusit přetáhnout i na domácí úroveň. Ale jak říkám, volby ještě neskončily.
Živě: Hnutí ANO je jasným vítězem voleb. Babiš chce jednobarevnou vládu s podporou Motoristů a SPD
Byli byste ve vládě, kterou by podporovalo SPD?
Znovu říkám, bude to otázka debat a vládu bude určovat vítěz voleb. Já vítězi voleb budu určitě gratulovat. Myslím, že je teď už jasné, kdo to bude. Není ale teď na mně, abych říkal to či ono.
V kampani jste vyloučili spolupráci s několika stranami, jako byli Piráti či hnutí STAN, ale SPD jste nezmiňovali. Je to pro vás možnost, o které jste ochotní jednat?
Potvrzuji, že vylučujeme spolupráci s Piráty a hnutím STAN. Vyloučili jsme také spolupráci s komunisty, na tom se nic nezměnilo. S hnutím SPD máme podobné postoje zejména vůči evropské problematice, nesouhlasíme ale s referendy o vystupování z Evropské unie, natož z NATO. Nesouhlasíme s jejich přístupem k demokracii. To jsou nějaké fundamentální věci. Politika je ale o tisících dalších různých rozhodováních týkajících se zdravotnictví, daní, školství a tak dále. Takže uvidíme, jak to bude. Předpokládám, že velmi brzy proběhne série jednání, kde se o tom všem budeme bavit.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist