Je největším nebezpečím pro Česko ruská agrese, nebo „zelené šílenství“? Je lepší americký prezident Donald Trump, nebo šéfka evropské komise Ursula von der Leyenová? Hospodářské noviny položily lídrům nejsilnějších stran patnáct otázek a odpovědi pak odhalují jejich postoje k zásadním tématům, ale třeba i literární vkus.
Hospodářské noviny oslovily také šéfa SPD Tomia Okamuru, ten ale na žádosti o rozhovor nereagoval. HN od hnutí nedostaly ani akreditaci do jeho volebního štábu s tím, že „po poradě s vedením Hospodářské noviny nebudou akreditovány“.
