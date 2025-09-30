Prezident Petr Pavel vystoupil dva a půl dne před volbami s projevem k národu. Apeloval na Čechy, aby přišli k volbám a to třeba i přes pocit, že není koho volit. A ubezpečil, že volby nebudou zmanipulovány, jak se objevuje na sociálních sítích. V projevu se také ohradil vůči politikům, kteří ve volbách usilují o změnu systému.
„Někteří možná máte pocit, že není koho volit, protože vám na každé variantě něco nebo někdo vadí. Svět ale není ideální a nemůžeme čekat, že bude existovat politická strana a politici, kteří vyhoví všem našim představám. Mohou se jim co nejvíce přiblížit,“ řekl prezident Pavel s tím, že voliči mohou využít kroužkování.
„Pokud volit nepůjdete, smiřujete se dobrovolně s tím, že o vás a za vás budou rozhodovat druzí. Opravdu něco takového chcete? Nebo přece jen nějaká strana vyhovuje vašim představám více než jiné,“ dodal.
Pavel se také vymezil vůči politikům, kteří říkají, že letošní volby mají přinést změnu systému. „Náš demokratický systém je zakotvený v ústavě. Pokud někdo tvrdí, že má být po těchto volbách odstraněn, pak demokracií a naší ústavou pohrdá,“ řekl důrazně prezident.
O těchto volbách se podle něj dost často říká, že jsou ty nejdůležitější. „Nic takového vám tvrdit nebudu. Přesto jde v těchto volbách o hodně,“ uvedl s tím, že je to kvůli zhoršující bezpečnostní situaci v Evropě. „Potřebujeme vládu, která nám zajistí bezpečnost, která ochrání naší suverenitu a nenechá nás na pospas Rusku,“ uvedl.
Výsledek voleb hodlá prezident respektovat. „Prezident není a nemůže být poslední záchranou, která pro jednoho zvrátí a pro někoho zachrání výsledek voleb. Vy rozhodujete,“ doplnil a odmítl domněnky, že by měly být volby zmanipulovány, jak se objevuje na sociálních sítích.
Volby do sněmovny odstartují v celé zemi v pátek 3. října ve 14 hodin, volební místnosti budou otevřené do 22 hodin. V sobotu 4. října se pak otevřou v 8 hodin ráno a hlasování skončí ve 14 hodin.
