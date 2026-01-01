Po spuštění konsolidačního balíčku v lednu 2024, který zavedl desítky mimo jiné i daňových změn, se větší reformy v oblasti daní nekonaly. Přesto i letošní rok přináší dílčí změny, zavedené ještě vládou Petra Fialy (ODS), například u zdanění živnostníků, dohod o provedení práce nebo v účetní praxi. Novinky se týkají firem i fyzických osob. HN přináší přehled nejdůležitějších změn, na které se mají účetní, živnostníci nebo zaměstnavatelé připravit.
Co se dočtete dál
- Jaké přináší rok 2026 hlavní daňové změny.
- Která se týká pořízení bydlení.
- Jak se mění pohled na zaměstnanecké benefity.
- Co se mění pro živnostníky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.