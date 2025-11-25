Před pěti lety začala chystat vláda Andreje Babiše (ANO) nový zákon o účetnictví a teď dostane možnost ho ve sněmovně dotáhnout. Po letech příprav ho chce ve středu na jednom z posledních zasedání projednat vláda v demisi premiéra Petra Fialy (ODS). Kromě vlastního návrhu se debata vede také kolem změn dalších zákonů, které s účetnictvím souvisejí.
Celkově má nový zákon účetnictví zjednodušit, zpřesnit a přiblížit současným evropským standardům. Slibuje jasné rozlišení typů účetních jednotek, jako jsou firmy, neziskovky nebo veřejný sektor. Nově zahrnuje i vykazování nefinančních údajů, například report o udržitelnosti. Zákon také přesně upravuje použití mezinárodních standardů, aby bylo jasné, kdo je používá a co se bude týkat českých podniků. Ve veřejném sektoru pak zavádí povinnost vést účetnictví výhradně elektronicky.
Co se dočtete dál
- Jaké má nový zákon šance ve sněmovně.
- Co na něm vadí expertům.
- Co už přinesla malá novela účetního zákona.
