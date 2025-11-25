Před pěti lety začala chystat vláda Andreje Babiše (ANO) nový zákon o účetnictví a teď dostane možnost ho ve sněmovně dotáhnoutPo letech příprav ho chce ve středu na jednom z posledních zasedání projednat vláda v demisi premiéra Petra Fialy (ODS). Kromě vlastního návrhu se debata vede také kolem změn dalších zákonů, které s účetnictvím souvisejí.

Celkově má nový zákon účetnictví zjednodušit, zpřesnit a přiblížit současným evropským standardům. Slibuje jasné rozlišení typů účetních jednotek, jako jsou firmy, neziskovky nebo veřejný sektor. Nově zahrnuje i vykazování nefinančních údajů, například report o udržitelnosti. Zákon také přesně upravuje použití mezinárodních standardů, aby bylo jasné, kdo je používá a co se bude týkat českých podniků. Ve veřejném sektoru pak zavádí povinnost vést účetnictví výhradně elektronicky.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké má nový zákon šance ve sněmovně.
  • Co na něm vadí expertům.
  • Co už přinesla malá novela účetního zákona.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.