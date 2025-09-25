Do závěru volební kampaně jim vstoupila velká nepříjemnost v podobě toho, že soud po třech letech začal projednávat kauzu Dozimetr. Přesto Starostové a nezávislí věří, že mají s koalicí Spolu a opozičními Piráty solidní šanci sestavit po nadcházejících volbách vládu. Opírají se o interní data, která pro ně od minulého čtvrtka do tohoto úterý sbírala agentura STEM/MARK.
Z nich podle předsedy STAN Víta Rakušana vyplývá, že mnozí lidé nechtějí strany bývalé pětikoalice volit především proto, že jim „chybí naděje“. A už nevěří, že by tato uskupení mohla znovu sestavit vládu. Přitom je stále dost nerozhodnutých voličů, kteří podle Rakušana mohou za určitých okolností zahýbat volbami tak, že vládu nebude sestavovat šéf ANO Andrej Babiš.
Co se dočtete dál
- Kolik je stále nerozhodnutých voličů a jak velká část z nich by mohla volit STAN.
- Co chtějí podle Rakušana nerozhodnutí voliči vidět.
- Jak se STAN vypořádává s tím, že soud začal před volbami projednávat kauzu Dozimetr.
