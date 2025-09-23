V domácnostech se objevuje čím dál více nebezpečných látek. „Je to výrazně spojené s tím, že se v moderních bytech používají jako materiál hlavně plasty. Spousta z nich negativně ovlivňuje zdraví. Řada civilizačních chorob, jako je obezita, cukrovka nebo rakovina, souvisí s přítomnosti toxických látek kolem nás,“ říká odbornice na toxické látky z neziskové organizace Arnika Karolína Brabcová.
Podle Brabcové jsou zásadním problém takzvané endokrinní disruptory, látky, které mají vliv na hormonální systém. „Nejvíce to ovlivňuje těhotné ženy, ale i ženy obecně. Může to mít vliv i cross generačně, to znamená, že to může ovlivnit i dítě toho nenarozeného plodu, což je něco hrozivého. Problém je, že o tom není tak velké povědomí. Je to neviditelné nebezpečí. Lidé vědí, že mít tolik plastů kolem sebe není úplně v pořádku, ale jak jde o chemické látky, tak si to dokážou jen těžko představit,“ upozorňuje.
Toxické látky se mohou objevovat i v dětských hračkách, problémem jsou hlavně měkké plasty. „Ideálně malým dětem kupovat hračky jen z přírodních materiálů, třeba ze dřeva. Je upřímně těžké se těm plastům vyhnout, ale alespoň u dítěte do dvou let si na to dávat pozor, tam je největším problémem, že u takto malých dětí není vyvinutý imunitní systém,“ vysvětluje odbornice.
Škodlivé látky lze najít v domácnostech i jinde - například v matracích, elektronice. Nebezpečnou kombinací je třeba vinylová (PVC) podlaha s podlahovým topením. „V kuchyních je zásadním problémem teflon. Ona je to geniální látka s geniálními vlastnostmi, akorát že se nedokáže vůbec rozložit a je všude kolem nás. Má pak vliv třeba na reprodukční schopnost žen nebo je spojována s rakovinou ledvin. Je to něco, co nás nesmírně znepokojuje, protože tu látku neumíme likvidovat a ty koncentrace kolem nás exponenciálně rostou,“ popisuje Brabcová.
Nezisková organizace Arnika zkoumala i toxické látky v moderních stavebních materiálech nebo nábytku. „Máme několik dotazů ročně od lidí, kteří se na nás obrací s problémy, jako je astma, dýchací obtíže, alergie, poté co se nastěhovali do nového domu nebo zrekonstruovali dům nebo byt. Často třeba nemohou spát, protože tam dochází k uvolňování organických těkavých látek,“ podotýká s tím, že před výskytem nebezpečných látek varují i vrcholoví manažeři stavebních firem.
