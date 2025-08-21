Předseda Starostů a nezávislých (STAN) a vicepremiér Vít Rakušan uspořádá v době vrcholící kampaně před sněmovními volbami schůzku, na které chce spolu s předsedou ODS a lídrem koalice Spolu Petrem Fialou a předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem deklarovat, že za žádných okolností nepodpoří vládu s ANO expremiéra Andreje Babiše. Na síti X ve čtvrtek informoval o tom, že Fiala na jednání kývl, náměstek pražského primátora Hřib ho podmínil i debatou o záležitostech týkajících se metropole. Fiala účast potvrdil i na síti X. Hřib na stejné síti napsal, že spolupráci s Babišem Piráti odmítli v povolební strategii. Chtěl by jednat i o programu a potvrdit, že koaliční sliby se plní.
Hřib v podvečer navrhl sejít se v neděli mezi 12:00 a 18:00, a to i s veřejností. Na to reagoval Fiala s tím, že navrhuje neděli 19:00 v Brně, místo je připraven zajistit, ale schůzku by preferoval pouze ve třech. Žádný termín ani místo zatím politici nepotvrdili.
Piráti koaliční vládu Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN opustili loni na podzim po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení. „Za Piráty na schůzku přinesu hned několik návrhů, které zaručují opravdový plán pro tuhle zemi. Chceme zlepšit život 90 procentům rodin, chceme dostupnější bydlení a chceme vědět, že v tom máme vaši podporu,“ uvedl dnes Hřib.
K tomu, aby demokratické strany daly voličům naději, že může vzniknout kabinet bez ANO, musí se podle Rakušana veřejně shodnout, že vládu s tímto hnutím nepodpoří, ani do ní nevstoupí, a to za žádných okolností. „Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři,“ popsal ve středu důvody pozvání ke schůzce.
Po čtvrteční domluvě na schůzce Rakušan ČTK napsal, že jednání má jasně ukázat, že navzdory dílčím rozporům a starým křivdám jsou subjekty připraveny v zájmu země pokračovat i po volbách ve spolupráci. „Povolební spolupráci Starostů, koalice Spolu a Pirátské strany považujeme za jedinou alternativu k vládě hnutí ANO, která by se neobešla bez podpory extremistů,“ dodal. Volební štáby nyní podle Rakušana hledají vhodný termín.
Fiala uvedl, že s Rakušanem chodili v posledních letech na víno, vždy to bylo příjemné, a půjde i tentokrát. „Pravidelně taky odmítám spolupráci s populisty a extremisty a na to si můžeme přiťuknout. Když u toho bude pan předseda Zdeněk Hřib, je to jenom dobře,“ uvedl.
Iniciativu jako prázdné gesto na síti X zkritizoval šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek. Také on připomenul, že celostátní vedení Pirátů v červenci spolupráci s ANO jasně vyloučilo. „Schválilo to i vedení ODS, KDU, TOP 09 a STAN? Za nás není potřeba se znovu scházet, znovu se ujišťovat, my to máme schválené a jsme si jistí dost. Co ale je naopak potřeba urgentně řešit? Bylo by fajn se sejít a řešit praktické problémy lidí, kvůli kterým tato vláda část lidí zklamala,“ napsal.
Připojil výčet dlouhodobých výhrad Pirátů k daňovým změnám pod vedením ministra financí a šéfa kampaně Spolu Zbyňka Stanjury (ODS), zdražování a nedostupnosti bydlení, přístupu ODS k objasňování bitcoinové kauzy či na úrovni pražské koalice k řešení „blbých koloběžek rozházených po Praze“.
Volby se uskuteční za šest týdnů. Hnutí ANO průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství, a to s velkým náskokem před Spolu. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou.
