Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla, řekl v pátek v podvečer novinářům v Kyjevě. Bude žádat omluvu, protože se ho hluboce dotklo zdůvodnění, proč ho Pavel odmítá jmenovat ministrem životního prostředí. Turek opětovně vyloučil, že by Pavel mohl čelit kompetenční žalobě premiéra Andreje Babiše (ANO), která by měla vyjasnit, zda může navrhovaného člena vlády odmítnout. Vyjádření Hradu ČTK zjišťuje.
Pavel v pátek v dopisu adresovaném Babišovi uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident. S Babišem je připravený spolupracovat na doplnění vlády o zbývajícího ministra, životní prostředí má zatím na starosti šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
„Jeho zdůvodnění se mě hluboce dotýká, v nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident omluvil,“ řekl Turek novinářům při páteční návštěvě Ukrajiny, na které doprovází Macinku. Vyloučil kompetenční žalobu i to, že by Motoristé chtěli nějak „vydírat“ koaliční partnery. „My jsme šli do voleb, aby nepokračovala Fialova vláda,“ uvedl.
Filip Turek je na Ukrajině. Pět věcí, které by měl ještě udělat, aby si prezident rozmyslel rozhodnutí nejmenovat ho ministrem
Turek dlouhodobě čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Prezident v dopisu konstatoval, že musí chránit základní ústavní hodnoty včetně odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií a světonázorů. U Turka je řada okolností, které hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu vůči základním hodnotám ústavního řádu, míní. „Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo,“ uvedl.
Dalšími výroky pak Turek vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem, uvedl Pavel. Kandidát Motoristů také podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu k předpisům, nešlo přitom o jednorázové excesy.
