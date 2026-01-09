Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) přijel v pátek ráno na návštěvu Ukrajiny. Kvůli ruským útokům v hlavním městě a v západoukrajinské oblasti přijel se zpožděním. V Kyjevě se má setkat se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Na cestě ho doprovází i poslanec Motoristů sobě – a původní kandidát této strany na post ministra zahraničí – Filip Turek.
Rusko v noci podniklo na Ukrajinu rozsáhlý útok, agentury s odkazem na ruské ministerstvo obrany napsaly, že Rusko použilo i novou nadzvukovou střelu Orešnik. Dronový útok v Kyjevě podle ukrajinských úřadů v noci na pátek zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 22 zranil.
Ministra doprovází na cestě i poslanec Filip Turek, který o cestě informoval i na svých sociálních sítích. „Reálně pekelný stroj. Dolet 5500km. To je přivítání,“ napsal na Instagram Turek. Součástí delegace je díky tomu, že je místopředsedou sněmovního zahraničního výboru.
Novinářům na místě Macinka uvedl, že chce v Kyjevě hovořit o situaci ukrajinských uprchlíků v ČR i stavu mírových jednání. A tématem bude i protidronová obrana.
Ukrajinský ministr Sybiha označil ruský útok za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost a dodal, že o podrobnostech informuje prostřednictvím diplomatických kanálů USA a Evropu.
Český šéf diplomacie oznámil blížící se návštěvu Ukrajiny v úterý po telefonátu se Sybihou. Ministři spolu hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v ČR. Shodli se, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější, uvedl po telefonátu Macinka. Právě v této diskusi by měli pokračovat při dnešní návštěvě.
Z českých ministrů byl na Ukrajině naposledy loni v létě tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský. Zemi od začátku ruského agrese v únoru 2022 opakovaně navštívil také tehdejší premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše. Na Ukrajinu dostal pozvání i ministr obrany Jaromír Zůna, původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.
Na cestu na Ukrajinu se chystal také ministr obrany Jaromír Zůna, zvolený za SPD. Ten na své první tiskové konferenci uvedl, že Česko nadále bude podporovat Ukrajinu a označil Rusko za agresora. Po odvysílání jeho slov se na sociálních sítích začala objevovat kritika zklamaných voličů SPD, posléze lídři hnutí donutili ministra cestu na Ukrajinu zrušit.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist