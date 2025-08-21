K trestnímu řízení vedenému proti obviněnému dárci bitcoinů Tomáši Jiřikovskému se ministerstvo spravedlnosti připojí jako poškozené. Nárok na náhradu škody vyčíslí dodatečně, uvedl úřad v tiskové zprávě. Vysvětlil, že připojením si zajistí své procesní postavení a právo získávat vyrozumění o dalším postupu řízení. Ministerstvo zároveň napsalo, že nemá žádné informace nasvědčující tomu, že by policie při zadržení Jiřikovského postupovala v rozporu se zákonnými předpisy. Zveřejnilo také aktualizovanou časovou osu darování.
Jiřikovského, který ministerstvu pod vedením exministra Pavla Blažka na jaře daroval 468 bitcoinů v tehdejší hodnotě zhruba miliardy korun, zadržela policie minulý týden. Obvinila jej pro dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu. „V rámci procesní opatrnosti je tento postup správný a je poměrně běžný v rámci trestního řízení,“ řekla novinářům ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) k připojení ministerstva coby poškozeného subjektu.
Ministerstvo darované bitcoiny dražilo od března do května v aukcích, do nichž se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob. Celkem 235 bitcoinů převedlo na kupce na základě kupních smluv dohromady za 446,6 milionu korun. Zbylých 233 bitcoinů mělo uloženo u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), než je policie minulý týden zajistila. Ministerstvo sdělilo, že s nimi nijak nenakládalo, takže tento krok policie nenarušil chod úřadu.
Decroix novinářům dále řekla, že s kupci bitcoinů o dalším postupu nadále jedná a že věří, že naleznou shodu dříve než koncem září. Jednou z možností je dohoda o narovnání. „Vzhledem k tomu, že dle nových právních stanovisek je bitcoin zaměnitelná věc, i toto může být předmětem jednání,“ odpověděla na dotaz, zda existuje varianta, že by stát sháněl bitcoiny nové a kupujícím dal náhradní.
Aktualizovaná časová osa
Aktualizovanou a anonymizovanou časovou osu k postupu úřadů při darování bitcoinů ministerstvo zveřejnilo se souhlasem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jež dozoruje trestní rovinu případu. Osa, kterou zpracovalo oddělení vnitřního auditu, nyní podle ministerstva obsahuje přes 15 tisíc položek. Nově v ní jsou zahrnuté informace z dokumentů od ÚZSVM či Finančního analytického úřadu.
Jiřikovský daroval ministerstvu bitcoiny za předchozího ministra Pavla Blažka, který následně na základě tlaku politiků i veřejnosti rezignoval a pozastavil členství v ODS. Blažek zadržení Jiřikovského kritizoval. Tvrdí, že policie po muži chtěla, aby jí „prozradil něco na politiky“, přičemž mu výměnou nabízela podmíněný trest. Ministerstvo uvedlo, že považuje za velmi nešťastná veškerá veřejná tvrzení a názorové soudy jednotlivců, které mohou narušovat zákonnost a nezávislost trestního řízení a snižovat důvěryhodnost vyšetřování.
Premiér Petr Fiala (ODS) Blažka už předtím vyzval, aby se po dobu vyšetřování kauzy zdržel veřejných prohlášení. Prezident Petr Pavel ČTK řekl, že postup vlády v kauze není srozumitelný a že by od ní mělo zaznít jasnější prohlášení ještě před říjnovými sněmovními volbami. O věci chce příští týden mluvit s Fialou.
Jiřikovský je aktuálně ve vazbě. Podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z obchodování na darknetu (části internetu, kde se provozují nelegální aktivity), za což mu hrozí tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Okolnosti darování kryptoměny ministerstvu, za které tehdy jednali Blažek a jeho ekonomický náměstek Radomír Daňhel, policie nadále prověřuje.
