Policie ve čtvrtek večer zasahovala v bitcoinové kauze, zajišťovala osoby a věci. Oznámilo to na webu Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) nově vyšetřuje zvlášť, uvedlo také.
Policie vyšetřuje okolnosti daru bitcoinů v miliardové hodnotě od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, dar přijalo ministerstvo spravedlnosti. „Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování v současné době intenzivním způsobem provádí úkony trestního řízení v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Jsou prováděny jak úkony k objasnění věci, tak i úkony k zajištění osob a věcí v trestním řízení,“ uvedl na webu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
A právě Jiřikovského policie podle Deníku N zadržela a obvinila z nedovoleného nakládání s drogami a z legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle serveru policie zasahovala v domě v Břeclavi, kde Jiřikovský bydlí. Webu to potvrdila exmanželka Jiřikovského s tím, že se její bývalý muž snažil policistům uniknout přes střechu domu.
NCOZ se dosud věcí zabývala pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami. K nynějšímu policejnímu zásahu Dragoun uvedl, že se týká podezření z legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami. „Jde o trestní věc, která byla v nedávné době policejním orgánem vyloučena k samostatnému řízení ze společného řízení, jehož předmět je širší,“ dodal.
Frustrační kompozice Evy Decroix. Nad chováním ministryně v bitcoinové kauze musí jásat Jára Cimrman
Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek (ODS), v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. Jeho nástupkyně ve funkci Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.
Decroix chce v tomto týdnu také zveřejnit aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy s více než 8000 položkami. Informovala o tom před týdnem a zároveň označila za zcela nepravdivou spekulaci, že koordinátor objasňování kauzy David Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění. Největší opoziční hnutí ANO požaduje kvůli kauze i konec ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který byl podle něj do věci také zapojený.
