Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) chce příští týden zveřejnit aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Ta nyní obsahuje přes osm tisíc položek, uvedla na tiskové konferenci. Sdělila také, že ministerstvo činí veškeré kroky k tomu, aby zprávu s výsledky externího auditu k postupům úřadu zveřejnilo do konce srpna, jak požaduje i koaliční hnutí STAN. Zároveň popřela, že by její náměstek a místopředseda STAN Karel Dvořák neměl na ministerstvu přístup ke všem informacím.
Podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana ale Decroix nerozptýlila pochybnosti kolem odchodu koordinátora k objasnění bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. K obnovení důvěry je třeba podle něj postupovat jasněji a otevřeněji, reagoval na Rakušan na síti X.
„Když jde o zachování důvěry lidí v tak důležité instituce státu, jako je ministerstvo spravedlnosti, máme jako Starostové vysoké nároky na transparentnost, srozumitelnost a schopnost sebereflexe. Jsem přesvědčený, že k obnovení důvěry je potřeba postupovat jasněji a otevřeněji,“ uvedl Rakušan. Ocenil nicméně snahu Decroix kauzu řešit. „Uvědomuju si, že bitcoinová kauza a její vyšetřování přesáhnou tohle volební období. V případné další vládě na půdorysu současné koalice proto budeme požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti vedlo hnutí Starostové,“ dodal.
Oceňuji krok paní ministryně a její snahu bitcoinovou kauzu řešit. Pokud ale jde o dnešní tiskovku, o kterou jsme ji požádali, nejsem si úplně jistý, zda rozptýlila všechny pochybnosti kolem odchodu bitcoinového koordinátora.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 8, 2025
STAN v týdnu označilo dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu za nešťastné a špatně politicky pojaté. Předsednictvo hnutí o situaci ve středu jednalo za přítomnosti Decroix. Vedení STAN apelovalo, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části externího auditu, celý materiál pak do konce srpna. Někteří členové předsednictva před jednáním zvažovali možný odchod z vlády, vyzývali k rezignaci ministryně nebo zmiňovali i možné odstoupení náměstka Dvořáka, který povede ve sněmovních volbách jeho pražskou kandidátku STAN.
Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo předchozí ministr Pavel Blažek (ODS) od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Bendu Decroix hodnotit nechce
Na novinářský dotaz na tiskové konferenci, zda by měla být vyvozena odpovědnost ředitele kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) Filipa Bendy, Decroix uvedla, že odpověď jí kompetenčně nenáleží. „Jako ministryně spravedlnosti budu obtížně hodnotit, jakým způsobem funguje jiný resort,“ uvedla. Řekla, že případné odpovědnostní kroky mohou být dovozeny buď z auditu, nebo ze závěrů policie. Zdůraznila nicméně, že prvopočátek kauzy vznikl na ministerstvu spravedlnosti. Benda, bratr šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy, nepředal podle médií včas Stanjurovi zamítavé právní stanovisko k přijetí bitcoinového daru.
Decroix také zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie. Shrnula, že jak první auditní zpráva, tak i koordinátor David Uhlíř konstatoval pochybení ministerstva ve stejném rozsahu. Koordinátor podle ní byl u předávání podkladů jak auditorům, tak i právním kancelářím, které zpracovávaly stanoviska k nakládání s bitcoiny. Spekulaci, že Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, prohlásila za zcela nepravdivou.
