Pod heslem a s programem Svoboda a prosperita i pro budoucí generace zahájila vládní koalice Spolu v Praze 44 dnů před sněmovními volbami horkou fázi kampaně. Volební lídr a premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci uvedl, že koalice zvolila záměrně předvečer výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do někdejšího Československa.
Varoval, že minimálně dvě uskupení, která mají šanci dostat se do sněmovny, mluví o vystoupení z EU a NATO a o změně režimu. Podle něj jde o cestu do chudoby a na východ do ruského vlivu. Koalice Spolu chce zůstat v EU, koalice Spolu chce, aby ČR zůstala součástí Západu, uvedl. Stejně jako další lídři vyzval občany k účasti v hlasování. Uvedl také, že nelituje dovolené, kterou čerpal v minulých týdnech, do kampaně mu podle jeho slov dodala energii.
Fiala také řekl, že nevěří představitelům hnutí ANO, že přes členství v EU a NATO nejede vlak. „Je to strana založená a vedená obchodníkem, který za moc prodá vše, i budoucnost a bezpečnost,“ uvedl na adresu šéfa favorizovaného hnutí, expremiéra Andreje Babiše. Zdůraznil, že vedle zajištění bezpečnosti a západní orientace Česka je cílem Spolu moderní a konkurenceschopná ekonomika s růstem mezd a dostupnějším bydlením. Volební program podle něho nabízí reálné řešení problémů Česka. „Chceme přesvědčit naše voliče, že by bylo velkou chybou nechat opozici všechno, co jsme za čtyři roky vytvořili, hodit do koše,“ prohlásil předseda ODS a premiér.
Kampaň „Last minute“. Spolu sází na mohutný finiš, podle expertů ale zaspali
Šéf KDU-ČSL Marek Výborný míní, že program Spolu stojí na straně lidí. „Teď je třeba udělat všechno pro bezpečné a prosperující Česko,“ uvedl. První místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek se ve vystoupení opřel do Babiše a také do předsedů SPD Tomia Okamury a komunistů Kateřiny Konečné. Mluvil o vítačích kremelského diktátora. „Cesta na východ by byla cesta do pekel,“ prohlásil Válek, jenž zastupoval předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Ta nehodlá obhajovat mandát a z akce se omluvila ze zdravotních důvodů.
V první fázi kampaně kandidáti Spolu během dvou měsíců navštívili téměř tři sta akcí napříč republikou. V nadcházejících dnech plánují pokračovat, aby se osobně setkali s co největším počtem občanů. Fiala odstartuje svou cestu za voliči v pátek na Vysočině. Každý týden zavítá do několika regionů – v menších obcích i větších městech se s lidmi potká přímo na náměstích a ulicích, v závěru kampaně pak chystá už vyzkoušené večerní debaty v kulturních a divadelních sálech.
Prezentované programové body neobsahují přesné termíny či čísla. Detaily představí programoví garanti Spolu podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) na sedmi navazujících tiskových konferencích. Fiala jako prioritu vyzdvihl pokračování v modernizaci armády a také vnitřní bezpečnost včetně opatření proti nelegální migraci. Na dotaz novinářů hájil plán uspořádat fotbalové mistrovství Euro. Nejde o populismus, je to populární, uvedl. Obhajoval také třítýdenní dovolenou, kterou čerpal na konci července a v první polovině srpna. „Vůbec toho nelituju, mám i díky dovolené plno energie do volební kampaně,“ uvedl a srovnal se s Babišem, který byl kritizován za neúčast při důležitých sněmovních hlasováních.
Nové plakáty s programem i lídry opozice
Koaliční smlouvu pro říjnové sněmovní volby koalice Spolu podepsala koncem března. Prezentovala tehdy, že chce být volbou pro všechny, kdo mají obavy, co může přinést aktuální změna světového řádu. Kromě bezpečného státu tehdy slibovala třeba dostupné bydlení, hospodářský růst, moderní školství, efektivní stát nebo rozvoj venkova. Koncem března představila koalice i zjednodušené logo a nový vizuální styl, ve kterém modrou barvu nahradily zelená, meruňková a bílá. Ve středu koalice představila nové plakáty, mezi nimi se vedle těch s programovou nabídkou objevují jasně červené s podobiznami lídrů SPD, Stačilo! a ANO a s odmítnutím vlády estébáků, komunistů a cesty na východ.
Aktuální průzkumy připisují koalici druhé místo s výrazným odstupem za ANO. Do kampaně šla s plánem oslovit voliče hlavně v posledních měsících a týdnech před volbami a zaměřit se zejména na udržení těch bývalých. Ačkoli bitcoinová aféra, která před prázdninami vedla k rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), nezaznamenala velký propad voličské podpory Spolu, podle některých komentářů zastavila ale koalicí kýžený růst.
Volby v říjnu 2021 Spolu vyhrálo o 0,67 procentního bodu před ANO, což byl nejtěsnější rozdíl mezi prvním a druhým v pořadí v historii obsazování dolní parlamentní komory. Vládní koalici později Spolu uzavřelo se STAN a Piráty, kteří z vlády odešli loni v říjnu.
Na financování kampaně Spolu se podílí ODS 55 procenty, KDU-ČSL a TOP 09 dodají po 22,5 procenta výdajů, které nepřekročí limit 90 milionů korun.
