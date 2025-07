Pod tlakem umělé inteligence se mění pohled na to, co se má dít se vzdělávacím systémem, tvrdí prorektor Vysoké školy ekonomie a managementu Bohumil Kartous. Legitimita škol stojí na tom, že v základních oblastech – jako je matematika, rodný jazyk nebo angličtina – připravují děti na to, aby prošly systémem. Nové technologie ale umožní vzdělávání na jiné úrovni, než jsou schopny současné školy poskytnout.

„V běžném prostředí České republiky v blízké budoucnosti v zásadě každý nějakým způsobem přijde do styku s umělou inteligencí, až už aktivně, nebo pasivně,“ míní host Zuzany Tvarůžkové. Jak dodává, pasivně jsme už příjemci produktů umělé inteligence dlouho, aniž bychom o tom věděli. Technologie založené na strojovém učení jsou totiž součástí algoritmů vyhledávačů nebo sociálních sítí.

Kartous připouští, že ve školách existuje přístup, že by se v nich umělá inteligence používat neměla. Odmítání nových technologií je ale podle něj neudržitelné už od dob Googlu a Wikipedie. Umělá inteligence se navíc neustále vyvíjí a školy ji budou muset vzít v potaz a naučit se s ní pracovat, míní Kartous.