Jak se vypořádat s dítětem, které si chce dělat vše po svém? Nebo jak připravit potomka na jeho první pobyt na táboře? S těmito otázkami se potýká každý rodič.

V prvním pololetí letošního roku v Hospodářských novinách na tato a podobná témata vyšly desítky článků či rozhovorů, v nichž psychologové a další odborníci dávají užitečné rady. Právě začínající prázdniny jsou dobou, kdy s dětmi trávíme hodně času, tady je deset nejlepších textů, které vám poradí, jak být lepším rodičem:

1. Sedm rad, jak být lepším tátou i v náročném zaměstnání

Ve vztahu k dětem se v Česku řeší hlavně role matek. Přitom role otců je při vybalancování rodinného a pracovního života klíčová. Jak na ni? A co dělají čeští otcové špatně?

https://archiv.hn.cz/c1-67749060-luxusni-dovolena-cas-s-detmi-nenahradi-sedm-rad-jak-byt-lepsim-tatou-i-v-narocnem-zamestnani

2. Máte rádi všechny své děti stejně? Jaké upřednostňování je v pohodě a jaké už škodí

Lze mít rád všechny své děti stejně? Nejnovější americký výzkum potvrdil, že vnímání sourozenců se může lišit. Psycholog Petr Saka, upozorňuje, že hodně záleží na tom, jak „upřednostňování“ dětí vypadá. Před čím varuje?

https://archiv.hn.cz/c1-67705590-jedno-z-poslednich-rodicovskych-tabu-mate-radi-vsechny-sve-deti-stejne-jake-uprednostnovani-je-v-pohode-a-jake-uz-skodi

3. V kolika letech poslat dítě na tábor a jak se zachovat, když se u autobusu rozpláče?

Tábor může být pro dítě první zkušenost, kdy je delší dobu samo bez rodičů. Ti by ho na pobyt v pro ně neznámém prostředí měli připravit a taky si dobře rozmyslet, zda je na to dost zralé. Co dělat, aby dětský tábor nebyl pro ratolest trauma?

https://archiv.hn.cz/c1-67755060-v-kolika-letech-poslat-dite-na-tabor-co-nepsat-do-dopisu-a-jak-se-zachovat-kdyz-se-u-autobusu-rozplace

Foto: HN

4. Jak vychovávat dítě, které se ze všeho hroutí, a co platí na odmítače pravidel?

Některé děti dohánějí svoje rodiče k šílenství a dospělí s nimi neumějí pracovat. Často proto, že jsou úplně jiné než oni sami. Jak se vypořádat s dítětem, které si chce dělat vše po svém? A jak jednat s citlivými jedinci, kteří tíhnou k úzkostem a i zdánlivě nevinná poznámka je může ranit?

https://archiv.hn.cz/c1-67697170-jak-vychovavat-dite-ktere-se-ze-vseho-hrouti-a-co-plati-na-odmitace-pravidel-pomohou-nove-poznatky-o-teorii-typu

5. Nechte děti lézt po stromech, budou šťastnější a zodpovědnější

Příliš úzkostní rodiče brání ve vývoji svým dětem. Nejnovější výzkumy potvrzují, že když děti mohou zažívat přiměřeně nebezpečné aktivity, lépe pak zvládají skutečné stresové situace, jsou samostatnější, odolnější a šťastnější. Co dětem dovolit, aby se naučily zvládat nejistotu a byly sebevědomější?

https://archiv.hn.cz/c1-67580750-nechte-deti-lezt-po-stromech-budou-stastnejsi-a-zodpovednejsi-bezpecna-hriste-jim-skodi-ukazaly-vyzkumy

6. Jsem otec tří dětí a našel jsem cestu, jak je opravdu naučit zacházet s penězi

Za mých 34 let na finančních trzích jsem viděl stovky finančních produktů. A jako otec tří dětí jsem si prošel cestou, kdy přemýšlíte, jak je naučit něco o penězích, píše zakladatel společnosti Fichtner Wealth Managers Vladimír Fichtner. Co doporučuje?

https://investice.hn.cz/c1-67742490-jsem-otec-tri-deti-a-nasel-jsem-cestu-jak-je-opravdu-naucit-zachazet-s-penezi

Foto: Shutterstock

7. Nechcete, aby vaše děti měly alergie a ekzémy? Inspirujte se u amišů

Zatímco počet onemocnění souvisejících s imunitou, která začínají v dětství, od 60. let 20. století ve světě prudce vzrostl, u amišů tomu tak není. To vyvolalo zájem vědců, kteří v roce 2016 zveřejnili stěžejní studii, podle které mají amišské děti nižší riziko alergií. Co odborníci zjistili?

https://vikend.hn.cz/c1-67752230-nechcete-aby-vase-deti-mely-alergie-a-ekzemy-co-jim-podle-expertu-poridit-a-proc-se-inspirovat-starymi-casy

8. Děcka nejsou v pohodě. Kromě sociálních sítí a covidu za to může i jedna rodičovská chyba

Když odborníci z Národního ústavu duševního zdraví provedli monitoring psychického zdraví žáků na základních školách v Česku, dospěli k alarmujícímu zjištění. Více než polovina českých deváťáků vykazuje zhoršené duševní zdraví, 40 procent má známky střední až těžké deprese a 30 procent trpí úzkostí. Jak dětem pomoci?

https://vikend.hn.cz/c1-67701960-decka-nejsou-v-pohode-krome-socialnich-siti-a-covidu-za-to-muze-i-jedna-rodicovska-chyba

9. Jaké je dánské tajemství šťastného rodičovství? Dodržujte těchto 6 pravidel

Dánové patří k nejšťastnějším lidem na světě. Známá expertka na rodičovství a autorka knih i článků na toto téma Jessica Joelle Alexanderová to přisuzuje dánskému způsobu výchovy dětí. Klíč je podle ní v šesti principech, které mají rodiče dodržovat. Které to jsou?

https://archiv.hn.cz/c1-67755690-zadne-zachvaty-vzteku-ani-konflikty-jake-je-danske-tajemstvi-stastneho-rodicovstvi-dodrzujte-techto-6-pravidel

Foto: Shutterstock

10. Jak vychovat odolné dítě? Musí zažívat příkoří, říká expertka

Každý chce vychovat emočně stabilní a úspěšné dítě, které se nezalekne nástrah dnešní doby a prožije šťastný život. O tom, co pomáhá dětem budovat odolnost i jaké chyby rodiče nejčastěji dělají, mluví Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol. Co radí?

https://archiv.hn.cz/c1-67517740-jak-vychovat-odolne-dite-musi-zazivat-prikori-umetani-cesticek-nikomu-nepomaha-rika-expertka