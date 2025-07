Asi každý by se chtěl dožít vysokého věku, a navíc ve zdraví. Pro to je ale potřeba něco dělat. Od určitých let se totiž organismus začne ozývat a je nutné mu dávat náležitou péči. Jak se dočkat alespoň stovky a co změnit, aby tělo správně fungovalo?

V prvním pololetí letošního roku v Hospodářských novinách na toto téma vyšly desítky článků či rozhovorů, v nichž lékaři a další odborníci dávají užitečné rady. Léto je přitom ideální doba na to, načerpat z nich novou inspiraci. Tady je deset nejlepších z nich:

1. Kouříte, necvičíte, a přesto je vám fajn? Vědci zjistili, v jakém věku se tělo ozve

Návod na dlouhý a zdravý život je zdánlivě jednoduchý: vzdát se kouření a pití alkoholu, jíst zdravě, hýbat se a dobře spát. Co se ale s naším tělem děje, pokud tyto základní zásady nedodržujeme?

https://archiv.hn.cz/c1-67749940-kourite-pijete-a-necvicite-ale-presto-je-vam-fajn-vedci-zjistili-v-jakem-veku-se-telo-ozve

2. Lékař zabývající se výzkumem zdravého stárnutí radí, jak na to

Doktor Eric Verdin z kalifornského biomedicínského ústavu Buck Institute for Research on Aging se dlouhodobě zabývá výzkumem zdravého stárnutí a dlouhověkostí. Co doporučuje?

https://byznys.hn.cz/c1-67590330-ctyri-doplnky-stravy-denne-a-pet-piliru-dlouhovekosti-lekar-zabyvajici-se-vyzkumem-zdraveho-starnuti-radi-jak-na-to

3. Tři motory dlouhověkosti. Fyzioterapeut říká, jak o ně pečovat

Fyzioterapeut Michal Novotný se nejen ve své chystané knize věnuje dlouhověkosti, sportu, životosprávě a bolesti. Jak zní jeho návod, abyste se dožili co nejvyššího věku?

https://vikend.hn.cz/c1-67752150-tri-motory-dlouhovekosti-fyzioterapeut-sportovnich-hvezd-a-byznysmenu-michal-novotny-radi-jak-o-ne-pecovat

Michal Novotný, fyzioterapeut Foto: Libor Fojtík

4. Proč lidé přestávají s věkem sportovat? Vědci našli kritický rok

Nejnovější vědecká studie přináší překvapivé zjištění: za poklesem fyzické aktivity v dospělosti nestojí jen únava, ale i změny v lidském mozku. Jak jim čelit?

https://domaci.hn.cz/c1-67739730-proc-lide-prestavaji-s-vekem-sportovat-roli-hraje-mozek-a-jeho-signaly-vedci-nasli-kriticky-rok

5. Proteiny místo kalorií. Nový trend vyšší konzumace bílkovin má i zdravotní háček

Potravináři pozorují zájem Čechů o produkty s vysokým obsahem bílkovin. Odborníci ale varují, že se lidé občas proteiny přejídají a mohou si naopak uškodit. Jak se tomu vyhnout?

https://archiv.hn.cz/c1-67679780-proteiny-misto-kalorii-novy-trend-vyssi-konzumace-bilkovin-ma-i-zdravotni-hacek

6. Bestsellery, které vás naučí, jak žít zdravě až do smrti

Bible dlouhověkosti není jedna, ale hned čtyři. Tyto knihy neslibují nesmrtelnost a obsahují značně nepopulární rady, nutí však čtenáře vyhodnocovat a hlavně přehodnocovat svůj životní styl. Co se v nich dočtete?

https://domaci.hn.cz/c1-67741760-bible-dlouhovekosti-neni-jedna-ale-hned-ctyri-bestsellery-ktere-vas-nauci-jak-zit-zdrave-az-do-smrti

Foto: Shutterstock

7. Radujte se z drobností a buďte vděční. Prodloužíte si život

Vědecké výzkumy ukazují, že praktikování vděčnosti zlepšuje psychický i fyzický stav lidí, a dokonce prodlužuje život. A co je nejlepší, vděčnost lze natrénovat. Jak na to?

https://vikend.hn.cz/c1-67734450-radujte-se-z-drobnosti-a-budte-vdecni-prodlouzite-si-zivot-budete-zdravejsi-a-stastnejsi

8. Elektrolyty jako nové proteiny. V jakých deseti běžných potravinách je najít?

Při pohledu do regálů v obchodech s potravinami začínají být elektrolyty podobným marketingovým tahákem, jakým jsou nyní proteiny. Člověk je přitom nemusí doplňovat jen ze sladkých iontových nápojů. Kde jinde je najít?

https://domaci.hn.cz/c1-67732930-elektrolyty-jako-nove-proteiny-proc-je-musi-doplnovat-nejen-bezci-a-v-jakych-10-beznych-potravinach-je-najit

9. Jak se dožít stovky? Často se jí dočkají kuřáci, a ne sportovci

Co vše je zapotřebí dělat pro to, aby člověk žil déle? A jaká je šance, že se lidé budou běžně dožívat stovky?

https://byznys.hn.cz/c1-67698570-jak-se-dozit-stovky-musite-vyhrat-v-geneticke-loterii-a-dodrzet-par-pravidel

Foto: Shutterstock

10. Když se budete dostatečně hýbat, zdravě jíst a spát, prodloužíte si život klidně o 15 let

Nevěřte na kouzelné léky a doplňky stravy, které vám prodlouží život. Zakladatel Institutu moderní výživy Miloslav Šindelář v rozhovoru rozebírá nejen základní pilíře dlouhověkosti, ale i osvědčené způsoby, jak si život podstatně zkrátit. Před čím varuje?

https://domaci.hn.cz/c1-67698370-kdyz-se-budete-dostatecne-hybat-zdrave-jist-a-spat-prodlouzite-si-zivot-klidne-o-15-let-rika-specialista-na-vyzivu