Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) odstraní z oficiálních dokumentů magisterský titul. Že jí nebyl při nostrifikaci zahraničního studia práv udělen, zjistila až loni, a přestala ho tehdy používat. Uvedla to ve čtvrtek na dotaz novinářů. To, že titul v některých materiálech zůstal, označila za svou laxnost. Zároveň připomněla, že po magisterském dokončila i doktorské studium a má také dva postgraduály. Dodala, že ji celá situace mrzí, protože vzdělání pro ni vždy bylo alfou a omegou její právnické kariéry. Na síti X se za novou ministryni postavil předseda ODS a premiér Petr Fiala. Fakt, že studovala ve Francii, podle něj její kvality žádným způsobem nesnižuje, spíše je to výhoda, míní.

„Pokusím se co nejrychleji napravit to, kde jsem možná byla laxní a nekontrolovala jsem, kde všude tyto tituly mám. Souhlasím s tím, že ten magisterský titul by se neměl nikde objevovat, pokud podle českého práva mám sice magisterské a doktorské vzdělání, ale ne ten titul,“ řekla ministryně. „Na vlastních materiálech jsem ho přestala používat, ale na mnoha oficiálních, například u České advokátní komory, tento titul zůstal. Na straně druhé jsem tam nikdy nedoplnila titul Ph.D.,“ zmínila. Komentář Bitcoinová kauza a růst SPD postupně pohřbívají i poslední vládní šance na obhajobu 19. 6. 2025 ▪ 4 min. čtení Podle Fialy Decroix svou odbornost dlouhodobě prokazuje nejen ve sněmovně, ale i ve veřejné debatě. „A fakt, že magisterské studium absolvovala ve Francii, a ne v České republice, její kvality žádným způsobem nesnižuje. Spíše je to výhoda. Doktorské, tedy vyšší vzdělání s titulem Ph.D., navíc získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy,“ uvedl s tím, že ČR má být otevřenou zemí, která musí čerpat z toho nejlepšího, co svět nabízí, což se týká i vzdělání. „Hledat rozpory tam, kde nejsou, je cesta zpět, nikoliv kupředu,“ uzavřel. Decroix doplnila, že své zahraniční vzdělání ve Francii považuje za ohromnou výsadu i zkušenost. Podle ní se ukázalo, že v otázce nostrifikací nemá jasno nejen ona, ale ani veřejnost. Ministryně se v otázce titulu zastal i bývalý ústavní soudce David Uhlíř, nově ustanovený koordinátor k objasnění bitcoinové kauzy. „Problematika titulů je takový rakousko-uherský zvyk. Prosím všimněte si, že na nálezech Ústavního soudu žádný z profesorů, kteří jsou ústavními soudci, své tituly neuvádí. Prostě jsme všichni právníci a děláme svoji práci,“ poznamenal.