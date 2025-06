Opoziční poslanci svolali kvůli bitcoinové aféře bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Blažek ve středu večer oznámil, že víc už ke kauze – ani tento čtvrtek na plénu – vystupovat nebude. Nakonec sice do sněmovny po několika hodinách přijel, situaci ale „žehlili“ jiní – premiér Petr Fiala nebo ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Ten v rozhovoru pro HN přiznává, že bitcoinová aféra je velký zásah do reputace strany, a popisuje, co bude ODS v následujících týdnech a měsících dělat.

Uspokojilo vás, co ke kauze připravilo ministerstvo spravedlnosti?

Uspokojilo mě to, co dnes ráno představila před jednáním Poslanecké sněmovny Eva Decroix (nová ministryně spravedlnosti – pozn. red.). Chce po ministerstvu spravedlnosti zpracovat podrobný harmonogram kroků, ke kterým došlo, a zároveň zpracovat analýzu postupů resortu. To pokládám za důležité.

Ministr financí Zbyněk Stanjura řekl, že je vytočený, protože pana Blažka upozorňoval, že to není dobrý nápad. Jaké emoce máte v sobě vy? Jste taky vytočený?

Mě to hrozně mrzí. A je jasné, že to pro nás i pro kampaň a další kroky vlády znamená, že musíme ještě více pracovat na tom, abychom ukázali, že pozitiva významně převyšují negativa. A že tohle je chyba, proti které klademe celou řadu pozitivních věcí.

Cítíte se podrážděně, že jste to nevěděl?

