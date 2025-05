Pražští radní schválili výjimku z nejvyššího povoleného počtu žáků středních škol o čtyři žáky na třídu. Rozhodli o tom v úterý ráno na mimořádném jednání. V jedné třídě by mohlo být až 34 žáků. Ředitelé by tak mohli ve třetím kole nabídnout více volných míst, v celé Praze by jich mohlo být několik stovek. V hlavním městě se v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školu nedostalo asi 20 procent dětí, které se ucházely o čtyřleté a kratší obory. Opozice rozhodnutí radních kritizuje, školy podle ní nemusí ve třetím kole zohledňovat výsledky testů Cermatu, a přijímací řízení by tak mohlo být netransparentní.

„Schválili jsme možnost navýšení počtu žáků na 34 žáků ve třídě, což podstatně zvedne množství míst ve třetím kole. Myslíme si, že to možná nebude potřeba, protože míst pro druhé kolo je poměrně hodně. V Praze se nedostalo zhruba 1450 dětí a míst pro druhé kolo je přes 3500, z toho zhruba třetina jsou místa zřizovaná Prahou,“ řekl po jednání radní pro školství Antonín Klecanda (STAN).

Doplnil, že školy tuto výjimku ve druhém kole využít nemohou, protože volná místa musely zadat do systému do tohoto pondělí. „Kdyby to bylo potřeba, jsme schopni takhle přidat několik stovek míst. Škol máme kolem 200, a když vezmeme, kolik mají oborů a tříd, tak to dělá vysoké číslo,“ dodal radní.

Rozhodnutí se nelíbí opoziční straně Praha sobě. „Praha navýšila počty ve třídách, bohužel to udělala pozdě. Pro třetí a další kolo už neplatí pravidlo, že ředitelé musejí zohledňovat výsledky Cermatu. Zvažujeme, že by bylo dobré vyzvat ředitele, aby výsledky zohledňovali ve třetím i případných dalších kolech. Přišlo by nám nefér, kdyby tam výsledky Cermatu roli nehrály a mohl se do škol netransparentně dostat kdokoliv,“ řekl opoziční zastupitel Jan Čižinský (Praha sobě).

Školský zákon umožňuje zřizovateli školy povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě, pokud to není na újmu kvality vzdělávání a jsou splněny hygienické podmínky. Zřizovatelem středních škol v Praze je magistrát. Důvodová zpráva materiálu, který dnes projednali radní, odkazuje na data Cermatu, podle nichž letos pražské střední školy nabídly 18 425 míst a v devátých ročnících pražských základních škol je 12 011 žáků. Přesto na školách vznikl přetlak.

„Školský zákon neumožňuje aplikovat kritérium spádovosti v přijímacím řízení na střední školy, proto jsou pražské školy přitažlivé pro uchazeče z jiných krajů, čemuž napomáhá i vynikající dopravní dostupnost,“ stojí v důvodové zprávě.

Přihlášku v druhém kole mohou žáci podávat do pondělí 26. května. Stejně jako v prvním kole mohou podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Seznam škol i s volnou kapacitou lze najít v elektronickém systému DiPSy.

Město nedostatečné kapacity na středních školách doposud řešilo mimo jiné přístavbami stávajících budov. Klecanda v březnu uvedl, že kapacita se bude rozšiřovat například v gymnáziích profesora Patočky v Praze 1, Na Pražačce v Praze 3, Na Zatlance v Praze 5, Arabská v Praze 6 a na SPŠ a gymnáziu Smíchov.