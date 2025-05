Jednotné přijímací zkoušky i maturity vyvolaly mezi rodiči emoce. Dochází k tomu každý rok, konstatuje ministr školství Mikuláš Bek (STAN). "My potřebujeme zásadní debatu o tom, jak mají být přijímačky organizované. Už dva roky říkáme, že by se ty testy měly konat na základních školách. A to ještě předtím, než se podává přihláška.“

Prosadit podobně velkou změnu ale trvá dlouho, míní ministr. "Když začneme předělávat přijímačky a maturitu, tak je to opravdu zásadní změna, a ta potřebuje širší konsenzus - musí se s ní identifikovat samotné školy a musí na to být logisticky připravené."

Za tím, že se některé děti i s nadprůměrnými výsledky v testech nedostaly na vysněné školy, stojí podle Beka omezené kapacity jednotlivých institucí, o který je vysoký zájem. Je to případ zejména hlavního města.

"Praha dvacet let málo budovala kapacitu veřejných středních škol v gymnaziální a lycejní sféře. Teď se to snaží dohnat, ale samozřejmě to trvá," hodnotí host Terezy Engelové.

Bek uznává, že řešení některých problémů v českém školství je i po mnoha letech stále v procesu. "Doteď třeba mají všechny školy úplně stejná pravidla pro rozpočet, přestože některé z nich fungují v mnohem těžším terénu."

Takové školy by přitom podle ministra potřebovaly vyšší prostředky, třeba na odměny pro pedagogy. "Potřebujeme nejlepší učitele v tom nejtěžším terénu, ne tam, kde je práce nejlehčí. Dosud jsme to ale financovali tak, že jsme vlastně tu situaci ve vyloučených lokalitách naopak zhoršovali," uzavírá.