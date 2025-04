Do konce volebního období zbývá sice ještě skoro půl roku, poslanci toho ale stihnou projednat mnohem méně, než by se mohlo na první pohled zdát. Zbývají jim totiž už jen dvě řádné schůze. Ta první začala toto úterý a druhá je na pořadu od poloviny května do začátku června. Pod stůl tak podle odhadů poslanců spadnou stovky rozjednaných zákonů.

Nedostane se na naprostou většinu opozičních návrhů, ale smůlu budou mít v mnoha případech i koaliční strany. Ty se mezi sebou dohodly alespoň na 16 prioritách, které by měly mít přednost. I tady však poslanci začínají tušit, že u některých zřejmě nebude projednání možné. S největší pravděpodobností tak nic nebude například ani z předlohy, kterou se vlády v různých podobách snaží protlačit už skoro 20 let.

