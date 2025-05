Sněmovna po mnohahodinových debatách posunula ke schválení vznik národního parku Křivoklátsko. Proti vyhlášení parku brojili zástupci opozičních hnutí ANO či SPD, odklad schvalování ale v úterý neprosadili. Poukazovali především na nesouhlasný postoj místních obyvatel a obcí s vytvořením parku. Sněmovna kvůli tomu asi ve vládní novele o ochraně přírody přinejmenším upraví povolené nebo zakázané činnosti v národních parcích včetně stavebních.

Křivoklátsko by se podle novely mělo od příštího roku stát pátým národním parkem v Česku, i když by podle jeho odpůrců území mělo zůstat pouze chráněnou krajinnou oblastí. Park má podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) zabírat 105 kilometrů čtverečních, což představuje zhruba 17 procent současné chráněné krajinné oblasti.

Pro vznik parku na Křivoklátsku, které je jedním z nejrozsáhlejších komplexů lesů ve středních Čechách, jsou z 29 tamních obcí pouze dvě, ostatní se obávají omezení hospodaření v lesích kvůli možnosti v nich vyhlásit bezzásahové zóny. Řada starostů v oblasti dlouhodobě upozorňuje také na to, že už nyní je turistická návštěvnost regionu na hranici únosnosti a vyhlášení parku by ji mohlo ještě zvýšit. Petici proti národnímu parku podepsalo přes 11 300 lidí.

Druhé kolo schvalování novely zahájila sněmovna 22. dubna, s přestávkami trvalo přibližně 13 hodin, přičemž zhruba polovinu tohoto času zabrala úterní vystoupení. Hlavně poslanci ANO kritizovali snahy poslanců ODS omezit roli správy národních parků ve prospěch obcí nebo zohlednění veřejného zájmu při zajišťování bezpečnosti či energetické soběstačnosti. Negativně se k těmto úpravám vyslovili také ministr Hladík nebo Josef Bernard (STAN).

Poslanci k předloze navrhli řadu změn včetně těch, které se vznikem parku nesouvisí. Předseda ANO Andrej Babiš by chtěl zakázat lov norováním, obdobný návrh připravili i předsedové KDU-ČSL a TOP 09 Marek Výborný a Markéta Pekarová Adamová, která chce navíc zakázat chov lišek v zajetí kvůli výcviku loveckých psů. Michal Zuna (TOP 09) chce zakázat myslivcům střílení koček a psů.

Novela upravuje také ochranu vybraných druhů živočichů a rostlin nebo opylovačů a ochranu před světelným znečištěním. Má zavést změny v ochraně dřevin a druhové ochraně, kterou nově pojímá jako ochranu biotopů, nikoli jednotlivých druhů. Má zlepšit ochranu stromů a zeleně ve městech a ve volné krajině, jejichž kácení bude možné zpoplatnit nebo uložit náhradní výsadbu.

Norma rovněž ukládá zajistit protipožární předěly a požární nádrže v návaznosti na rozsáhlý požár v parku České Švýcarsko. Karel Krejza (ODS) navrhoval mimo jiné rozšířit na dvojnásobek patnáctimetrovou vzdálenost od protipožárního předělu, v níž nesmějí být odumřelé stromy a zbytky stromů po jejich těžbě. Žádal také, aby zdroje požární vody v parcích nesměly být dále než tři kilometry od sebe. Za jeho návrhy se přimlouval na rozdíl od svých stranických kolegů někdejší šéf hasičů Drahoslav Ryba (ANO).

Chráněnou krajinnou oblastí je Křivoklátsko od roku 1978. Nový status by umožnil zpřísnit regulace a posílit péči o přírodu. Národní park by zahrnoval nejcennější jádrové oblasti CHKO, čímž by omezil některé činnosti, například těžbu dřeva. Iniciativa Otevřené Křivoklátsko upozorňuje na to, že současná CHKO vznikla především činností lesníků a původních je jen několik procent porostů.

V Česku jsou nyní Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park. Pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu.