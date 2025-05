Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vnímá českou pomoc v boji proti ruské agresi včetně muniční iniciativy jako společný boj proti terorismu. Zelenskyj to dnes řekl novinářům po setkání s vedením sněmovny v čele s její předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Podle ní ukrajinští vojáci tím, že dokázali zastavit ruskou agresi, zachránili před ní celou Evropu. Místopředseda sněmovny za opoziční hnutí ANO Karel Havlíček označil schůzku za korektní. Dodávky munice či zbraní podle něho jejím předmětem nebyly.

„Na Ukrajině si velice vážíme veškeré pomoci, které se nám dostává od České republiky. Bereme to jako společný boj proti terorismu,“ uvedl v krátkém vystoupení Zelenskyj. Poukázal jak na humanitární projekty, tak na muniční iniciativu, v jejímž rámci by mohla Ukrajina obdržet do konce roku ještě 1,8 milionu kusů velkorážní munice.

Předsedkyně sněmovny poděkovala za to, že ukrajinští vojáci dokázali zastavit ruský vpád na území své země, který začal v únoru 2022, a nepustili ruská vojska dál do Evropy. „Dá se říci, že zachránili celou Evropu včetně České republiky,“ dodala. Vyzdvihla statečnost a houževnatost nejen ukrajinských vojáků, ale celého ukrajinského národa. Pekarová Adamová slíbila, že Česko bude Ukrajinu nadále podporovat a bude jí poskytovat neustále veškerou pomoc, kterou bude potřebovat. Podotkla, že všichni členové vedení dolní parlamentní komory odsoudili ruskou agresi proti Ukrajině.

„Ukazuje to tu jednotu s přítomnou opozicí, tedy jak s Piráty, tak s hnutím ANO, že není vůbec pochyb o tom, kdo je agresorem, že Rusko je agresorem a že Ukrajina je obětí a je potřeba jí pomáhat,“ řekla Pekarová Adamová. Za opoziční hnutí SPD, které zastoupení ve vedení dolní komory nemá, dostal podle ní pozvánku předseda poslanců SPD Radim Fiala, pozvání ale odmítl.

Pekarová Adamová uvedla, že v případě sporných záležitostí nebylo jednání detailní. Havlíček zopakoval, že hnutí ANO nepokládá za transparentní například muniční iniciativu, jde ale podle něho o vnitřní neshody. „Nechci prát na veřejnosti špinavé prádlo,“ zdůraznil. Pokud by se ANO vrátilo do vlády, nechalo by podle něho tuto iniciativu prověřit. Navíc by podle Havlíčka měla být řízená a kontrolovaná i z úrovně NATO.

Havlíček míní, že prioritou by měly být mírové rozhovory. „S tím že by bylo ideální, aby byly závěry rozhovorů pokud možno v souladu se zájmy Ukrajiny,“ řekl. Podle Pekarové Adamové musí odstrašování Ruska pokračovat. „Protože Rusko se může během několika málo let zase vyzbrojit a posílené znovu jít do boje,“ varovala.

Po ukončení války je podle Havlíčka nutné, aby se české firmy účastnily obnovy Ukrajiny, již nyní se k tomu musí podle něho chystat podmínky. „Světové velmoci už si připravují své pozice velmi aktivně,“ poznamenal. Podle místopředsedkyně sněmovny Věry Kovářové (STAN) vyjádřil Zelenský vděk, že Česko má zájem na obnově Ukrajiny spolupracovat. Zmínil podle ní především nemocnice.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté zamířil do pražské Strakovy akademie. Premiér Petr Fiala (ODS) ho tam uvítal po necelých dvou letech. Jednali o pokračování pomoci zemi, kterou napadlo Rusko, české muniční iniciativě, možnosti příměří a zajištění míru či zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny.

Zelenského přivítal Fiala v zahradě Úřadu vlády. Slavnostního přijetí ukrajinské delegace se na české straně účastnili i ministr vnitra Vít Rakušan, ministr průmyslu Lukáš Vlček (oba STAN), ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.), poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar či vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Odpoledne přijme ukrajinskou hlavu státu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Zelenskyj má v plánu také jednání s vedením firem z obranného průmyslu, setkání se studenty a ukrajinskou komunitou.

Ukrajinský prezident se už v neděli v Praze setkal se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Hovořili spolu o vývoji situace na Ukrajině, výhledu mírových jednání, ale také o možnostech poválečné obnovy, jichž se Česko chce účastnit. Státnickou návštěvu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření.