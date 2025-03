Dosud nevídanou situací skončila ve středu mimořádná schůze sněmovny ke koncepci české obrany do roku 2035, kterou si vyžádalo opoziční ANO a v jejímž úvodu vystoupil prezident Petr Pavel. Ani ne půl hodinu po jeho projevu se strhla hádka o tom, zda schůze má být veřejná, nebo ne. Zatímco koalice argumentovala, že debata o bezpečnosti má být neveřejná, opoziční politici chtěli vystupovat před kamerami. Když jim to nebylo umožněno, rozhodli se, že ze schůze všichni odejdou. Na „opoziční schůzi“ tak zůstali jen koaliční poslanci spolu s náčelníkem generálního štábu české armády Karlem Řehkou. Opozice nicméně využila situace jinak.

Členové vedení ANO a SPD následně předstoupili před novináře a na hodinové tiskové konferenci mluvili o tom, co chtěli na schůzi říct. „Já jsem měl připravený projev na deset minut. Plný čísel a jmen, připravený odborníky. Měli jsme připravené třeba srovnání Armády České republiky s armádou Izraele,“ bránil se šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

Lídr ANO Andrej Babiš tvrdil, že tentokrát nehrozily žádné obstrukce. Premiéra Petra Fialu kritizoval za jeho v úterý vydaný rozhovor pro Financial Times, v němž Babiše obvinil, že pomáhá Vladimiru Putinovi.

Spor o (ne)veřejnost jednání

A druhý muž ANO Karel Havlíček koalici vyčítal, že nepřistoupila ani na jeden z dvojice návrhů – podle jednoho měl veřejně vystoupit jen generál Řehka, podle dalšího měla být schůze rozdělena na dvě části. S tím, že poslanci s takzvaným přednostním právem, mezi nimi zmínění Babiš nebo Okamura, vystoupí ve veřejné části.

„Vážně míněnou debatu o obraně nelze vést bez znalosti východisek a podstaty, kde se nacházíme a čemu budeme v nejbližší době čelit,“ argumentovala ministryně obrany Jana Černochová ODS s tím, že aby debata měla smysl a šla do hloubky, měly na ní zaznít i utajované informace o skutečném stavu armády.

Protože však ani jedna ze stran nebyla schopná domluvit se na kompromisu, skončila jedna část schůze po zhruba tři čtvrtě hodině odchodem opozice ze sálu. Dál pokračovala několik hodin už jen za účasti koalice.

Opoziční poslanci i členové mediálních týmů stran pak mezi sebou v kuloárech debatovali, co koalice uzavřením schůze získala. „Bylo to od nich úplně zbytečné. Mohli nám tu první polovinu nechat veřejnou, dali nám další munici, samozřejmě to použijeme,“ říkal jeden z poslanců opozičního ANO, který si nepřál být jmenován.

„Jestli vám to připadá jako laciná munice, tak to naprosto podceňujete,“ zlobil se ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, s kterým HN mluvily cestou ze schůze. „Ukázali, že nemají zájem debatovat. Jsou tam připraveni kompetentní lidé, podávají důrazné, režimové informace, které prostě nemohou zaznít na veřejném plénu,“ argumentoval Stanjura.

Další zhoršení vztahů mezi koalicí a opozicí

Dominantním pocitem na obou stranách nicméně bylo další rozladění ze vztahů mezi koalicí a opozicí. Aby podobně skončila schůze, kterou otevře svým vystoupením prezident, se dosud nestalo. Pavel přitom poslance vyzval, aby z obrany nedělali politické téma. „Bylo by velice nešťastné, kdyby téma obrany bylo považováno za něco, co by mělo nést stranické tričko,“ řekl prezident. „Hrozby nebudou rozlišovat podle stranické příslušnosti. Ty budou dopadat na nás všechny,“ dodal.

Z důležitých informací, které z rozhovorů mezi poslanci vyplynuly, zazněl alespoň příslib exministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), že hnutí není proti navyšování výdajů na obranu.

„Vždycky jsme podporovali, aby šla dvě procenta HDP na obranu. Byli bychom ochotni podporovat i navýšení výdajů na tři procenta, když to bude směřováno do vojenské protivzdušné techniky a bude jasné, kam ty peníze půjdou,“ řekl Metnar HN.

Samotnou neveřejnou schůzi pak ti poslanci, kteří se jí účastnili, hodnotili jako prospěšnou. „Je to vzdělávání poslanců o armádě, které je užitečné. Je to škoda, že tam zástupci opozice nebyli,“ řekla místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová z koaličního STAN. „Určitě to mělo smysl,“ přikyvoval Stanjura.

Prezident kritizoval obě strany

Toho, že opozice na schůzi nebyla, zalitoval při svém odchodu ze sněmovny i prezident Pavel. „Je to škoda, dalo se tomu předejít,“ řekl. Přičemž za zvolený postup ale kritizoval také koalici. To, že schůzi chce vést jako neveřejnou, se totiž on sám podle svých slov dozvěděl asi hodinu předem.

„Takových překvapení bychom se měli navzájem ušetřit, vyvolává to jen negativní reakce,“ řekl prezident s tím, že rozumí, že v určité fázi musely například informace o plánech NATO zaznít jedině v uzavřeném režimu. Při dobré vůli obou stran se však podle něj dala najít cesta, aby se další roztržce koalice s opozicí předešlo.